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Polonezköy'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Polonezköy'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Etkinliği düzenlendi

04.10.2021 22:24

- Polonezköy'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Etkinliği düzenlendi Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 1. Bölge İstanbul Şube Müdürlüğünce, Polonezköy Sülün Üretim Merkezinde "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

- Polonezköy'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Etkinliği düzenlendi

İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 1. Bölge İstanbul Şube Müdürlüğünce, Polonezköy Sülün Üretim Merkezinde "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Polonezköy'de 4 Ekim Hayvanları Koruma günü unutulmadı. Düzenlenen etkinliğe katılan ilkokul öğrencileri sevdikleri hayvanları yakından görme ve tanıma fırsatı buldu. Etkinliğe, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, ve aileler katıldılar. Programa Şube müdürlüğünce "Doğanın korunması, Yaban hayatı, Biyoçeşitlilik ve Ekosistem" konulu sunumuyla devam edildi.

İlk defa sülünlerle karşılaşan öğrencilerin meraklı bakışları arasında, Sülün Üretim Merkezinde tedavi edilen, Baykuş, Şahin, kukuman kuşu ve ishak kuşları öğrencilerle birlikte doğaya salındı. Kuş evleri ve mama kaplarının katılımcılara dağıtıldığı programın sonunda öğrenciler ve aileleri ile birlikte okullarına döndü.

Doğa Koruma Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, "Özellikle Avrupa bin dokuz yüzlü yıllarda hayvan hakları konusunda bir takım kanun ve günler gündeme alırken bizim on üçüncü yüzyıldan itibaren ecdadımızın hayvanları olan sevgisini o yıllardan beri görmemiz mümkün. Bu minvalde bizler de gerek kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler olmak üzere işte sivil toplum kuruluşları, hayvanseverlerle birlikte yoğun bir şekilde el ve gönül birliği içerisinde çalışma yürütmekteyiz. Buradaki asıl amacımız bir anlamda özellikle hayvanlara olan bu mevcut işkenceyi belki de ortadan kaldırma adına bir takım düzenlemeler yapma ve onlara sevgiyle, merhametle yaklaşmak. Bu çerçevede de bugün burada özellikle çocuklarımıza, öğrencilerimize, gençlerimize hayvan sevgisinin, hayvan sevgisi bilincinin oluşturulması anlamında eğitimler de gerçekleştirmekteyiz. Sadece sokak hayvanlarına yönelik olarak değil aynı zamanda doğada yaralanan yaklaşık üç bine yakın kanatlı hayvanı rehabilite ettikten sonra tekrar doğaya kendi yaşam alanlarına bırakıyoruz. Amacımız yaralı haldeki hayvanların da tedavisini yapılarak bunların doğaya bırakılması" dedi.

Polonezköy'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Etkinliği düzenlendi
Polonezköy'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Etkinliği düzenlendi
Polonezköy'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Etkinliği düzenlendi
Polonezköy'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Etkinliği düzenlendi

Milli Parklar, Polonezköy, 4 Ekim, Sülün, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Polonezköy'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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