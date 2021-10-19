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Pompalı tüfekle işlenen cinayetin davasında duruşma ertelendi - Son Dakika

Pompalı tüfekle işlenen cinayetin davasında duruşma ertelendi

19.10.2021 12:12
Pompalı tüfekle işlenen cinayetin davasında duruşma ertelendi

Eskişehir'de Oğuz Akdoğan'ın pompalı tüfekle başından vurularak öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuksuz 2 sanığın yargılandığı dava ertelendi.

Eskişehir'de Oğuz Akdoğan'ın pompalı tüfekle başından vurularak öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuksuz 2 sanığın yargılandığı dava ertelendi.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, maktul Oğuz Akdoğan'ı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan İbrahim U, maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Olayla ilgisi bulunan, tutuksuz yargılanan sanık Mahmut A. duruşmaya katılmadı.

Aileden özür diledi

Mahkemedeki savunmasında önceki beyanlarını tekrar eden sanık İbrahim U., maktulü hedef gözeterek ateş etmediğini yineledi. Duruşma sonrasında maktulün yakınlarının kendisine tepki göstermesi üzerine sanık aileden özür dileyerek "pişmanım" dedi.

Tutuksuz yargılanan sanık Mahmut A.ve tutuklu sanık İbrahim U.'nun mevcut hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 30 Aralık'a erteledi.

Olayın geçmişi

Emek Mahallesi Albayrak Bulvarı'nda Suat A. idaresindeki otomobile, plakası tespit edilemeyen başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş edildi. Otomobilde bulunan Oğuz Akdoğan başından yaralandı. Ağır yaralanan Oğuz Akdoğan, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğuz Akdoğan'ın ölümüyle ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli İbrahim U.'yu suçta kullandığı tüfekle birlikte saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. - ESKİŞEHİR

Ağırlaştırılmış Müebbet, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pompalı tüfekle işlenen cinayetin davasında duruşma ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pompalı tüfekle işlenen cinayetin davasında duruşma ertelendi - Son Dakika
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