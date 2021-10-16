Üye Girişi
PYDYPG'YE VERİLEN TIR DOLUSU SİLAHLARIN BAZILARI HAKKARİ KIRSALINDA ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

PYDYPG'YE VERİLEN TIR DOLUSU SİLAHLARIN BAZILARI HAKKARİ KIRSALINDA ELE GEÇİRİLDİ

16.10.2021 14:00
PYDYPG'YE VERİLEN TIR DOLUSU SİLAHLARIN BAZILARI HAKKARİ KIRSALINDA ELE GEÇİRİLDİ

TERÖRİSTLERİN itirafıyla PYD/YPG'ye verilen TIR'lar dolusu silahların bazıları Hakkari kırsalında ele geçirildi.

TERÖRİSTLERİN itirafıyla PYD/ YPG'ye verilen TIR'lar dolusu silahların bazıları Hakkari kırsalında ele geçirildi. "AT-4 Tanksavar Füzesi" ve "Zagros Keskin Nişancı Silahı"nın da ele geçirilmesiyle bir çok kanlı eylemin önüne geçildiği ifade edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları öğütten kaçışları hızlandırdı. Yapılan bu çalışmalar sayesinde sadece bu yıl 161 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmaları kapsamında bölgede faaliyet gösteren E.C. ve H.A.K. isimli teröristler, ailelerinin de sürece dahil edilmesiyle örgütten kaçarak teslim olmaları sağlandı. Yine Hakkari kırsalında faaliyet yürüten ve örgütteki baskılara dayanamayan M.Ç.?nin firar edeceği bilgisini alan jandarma ekipleri teröristi takip ederek yol kontrol noktasında kamyon kasasında saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı.

TERÖRİSTLER ÖRGÜTÜ ANLATTI

Güvenlik güçlerince teslim olması sağlanan ve yakalanan teröristlerin, artık örgütün dağılma sürecine girdiğini, halkın bölgede örgütü istemediği, İHA ve SİHA'larında etkisiyle arazide ölüm korkusuyla hareket edemez hale geldikleri, örgüte artık kimsenin katılmak istemediği, örgüt üst yönetiminin kendi menfaatleri doğrultusunda hareket ettiği ve operasyonlar nedeniyle kırsalda barınmanın imkansız hale geldiği itiraflarında bulunduğu öğrenildi.

OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA SİLAH, MÜHİMMAT VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Teslim olan ve yakalanan teröristlerin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca J-İHA/SİHA destekli Jandarma Özel Harekat ve komando birliklerinin katılımıyla bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonlar neticesinde, terör örgütüne ait bugüne kadar deşifre edilmemiş 80'den fazla sığınak/mağara/yaşam alanı tespit edildi.

İcra edilen bu operasyonlarla ülke içerisinde ses getirecek eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış çok sayıda patlayıcı düzeneği, zırh delici kabiliyeti bulunan AT-4 füzesi, uzaktan komuta ile patlayıcı taşıma ve istenildiği yerde bırakabilme özelliği bulunan Drone ve suikast silahı olarak kullanılan sözde Zagros Keskin Nişancı Tüfeği olmak üzere çok sayıda silah, mühimmat/patlayıcının yanı sıra örgüt mensuplarınca kış üslenmesinde kullanılacak yaşam malzemesi ele geçirildi.

SİLAHLAR HAKKARİ KIRSALINDA ELE GEÇİRİLDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 26 Eylül 2021 tarihinden itibaren Hakkari kırsalında gerçekleştirilen 10 farklı operasyonda; jandarma birliklerine ve kritik noktalara havadan saldırı yapmak amacıyla terör örgütünün 'karanlık finans kaynakları' tarafından temin edilen, yüksek maddi değere sahip, üzerinde patlayıcı madde taşıma, uzaktan kumanda ile istenildiği yerde patlatılabilme özelliği bulunan, özel olarak dizayn edilmiş 1 adet drone ve drone'ye ait birçok malzeme ele geçirildi. Suriye'de yabancı ülkeler tarafından PYD/YPG'ye TIR'lar dolusu teslim edilen silahlar arasında bulunan, "AT-4 Tanksavar Füzesi "ile yurt içi, Irak Kuzeyi ve Suriye'de terör örgütünce operasyonlarda görevli personele yönelik uzaktan atış yapabilen ve az riskli eylem imkanı sağlayan, 'Zagros Keskin Nişancı Silahı" ele geçirildiği kaydedildi. Özellikle güvenlik güçleri tarafından kullanılan tank, kirpi, kobra gibi zırhlı araçlara karşı etkili olan füzenin yakalanması ile birlikte ilerde yapılacak birçok kanlı eylemin önüne geçilmiş olduğu vurgulandı.

TERÖRİSTLERİN YURT İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ BİRÇOK EYLEM ENGELLENDİ

Güvenlik kaynakları, teslim olan ve yakalanan teröristlerin yer göstermesiyle ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcılarla birlikte metropol iller başta olmak üzere bir çok ilde güvenlik güçleri ve sivil vatandaşlara yönelik terör örgütünce planlanan kanlı eylemlerin önüne geçildiğini ifade etti. Operasyonlarda çok sayıda silah/mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirilmesiyle, yurt içerisinde silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulmakta zorlanan terör örgütüne büyük darbe vurulduğu belirtildi. Güvenlik güçlerinin operasyonlarına terör örgütünü tam tasfiye etme inancıyla, tüm kararlılığıyla devam ettiği vurgulandı.

Hakkari, Silah, Terör, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PYDYPG'YE VERİLEN TIR DOLUSU SİLAHLARIN BAZILARI HAKKARİ KIRSALINDA ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Her gün erimeye devam ediyor! Bilim insanları küresel ısınmada kaçınılmaz tarihi verdi 14:13 Her gün erimeye devam ediyor! Bilim insanları küresel ısınmada kaçınılmaz tarihi verdi Belediyenin etkinliğinde 14:12 Belediyenin etkinliğinde "Sahte cumhurbaşkanı" skandalı! Gerçek ortaya çıkınca kayıtlar silindi Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi 14:09 Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi
Formula 1'in en başarılı pilotu Lewis Hamilton'ın serveti dudak uçuklattı 13:46 Formula 1'in en başarılı pilotu Lewis Hamilton'ın serveti dudak uçuklattı Set çalışanları, Burak Özçivit hakkında hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu 12:47 Set çalışanları, Burak Özçivit hakkında hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye tepki: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor 12:36 Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye tepki: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor
Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı 12:30 Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı 12:21 Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı

Son Dakika Haberleri
14:12 Frenleri tutmayan otomobil önce seyir halindeki motosiklete, ardından park halindeki araçlara çarparak durabildi
14:11 Köylüler, isyan etti: Bizden 5 TL'ye alınan kestane büyükşehirde 40 TL
14:10 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kaldırıma oturup öğrenciyle fizik sorusu çözdü
13:48 Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti
13:45 Formula 1'in en başarılı pilotu Lewis Hamilton'ın serveti dudak uçuklattı
13:44 Ege'de ilk insana ait şaşırtan izler bulundu
13:33 Hırsızlar, girdikleri dükkanda 100 bin liralık et çaldılar
13:18 Veda ziyareti için Türkiye'ye gelen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü balkonundan İstanbul'u anlattı
13:16 Beşiktaş'ta yeni sakatlık alarmı! Atiba'dan kötü haber
13:15 Araştırma sonuçlarına göre günde sadece 5 saat hareket, kanseri bertaraf ediyor
İlanı görenler gözlerine inanamamıştı! Hurda topluluğu 20 bin liradan satıldı İlanı görenler gözlerine inanamamıştı! Hurda topluluğu 20 bin liradan satıldı         
14:20
Bu karar çok tartışılacak! Tyler Boyd, derbinin ilk dakikalarında oyundan atıldı Bu karar çok tartışılacak! Tyler Boyd, derbinin ilk dakikalarında oyundan atıldı         
14:12
Z kuşağına Z kuşağına "Kimi rol model alıyorsun?" diye soruldu! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı         
14:09
Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti         
13:48
Veda ziyareti için Türkiye'ye gelen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü balkonundan İstanbul'u anlattı Veda ziyareti için Türkiye'ye gelen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü balkonundan İstanbul'u anlattı         
13:18
3 sene önce işlenen cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar 3 sene önce işlenen cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar         
12:40
Armağan Çağlayan'ın programında inşaat işçisinin saldırısına uğradığı anlatan Semiha Yankı: Adam terasta üzerimi parçaladı Armağan Çağlayan'ın programında inşaat işçisinin saldırısına uğradığı anlatan Semiha Yankı: Adam terasta üzerimi parçaladı         
12:34
Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı         
12:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti         
11:06
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor         
10:26
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?         
09:49
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı         
08:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 14:28:13. #1.12#
SON DAKİKA: PYDYPG'YE VERİLEN TIR DOLUSU SİLAHLARIN BAZILARI HAKKARİ KIRSALINDA ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement