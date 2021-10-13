Quick Sigorta'nın desteğiyle yarışan Barkın Pınar, Intercity Gold Cup'ta birinci oldu - Son Dakika

Quick Sigorta'nın desteklediği sporcu Barkın Pınar, Intercity Gold Cup'ın beşinci ayağında birinci oldu.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı öncesinde düzenlenen Intercity Gold Cup'ın beşinci ayağı, Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşti. Söz konusu yarışta Barkın Pınar birinci oldu.

Amatör ve profesyonel motor sporcularının katıldığı Intercity Gold Cup'ın, bu yıl 2017'den beri üçüncüsü yapılmış oldu. Yarış, 25 pilotun katılımıyla yıl içinde düzenlenen yedi ayaktan oluşuyor.

160 beygir gücünde Renault Megane otomobiller ile yapılan serinin, 16-17 Ekim'de altıncı ve 20-21 Kasım'da da yedinci ayağı gerçekleştikten sonra yılın şampiyonu belli olacak.

"F1 yarışı öncesi start almak inanılmaz bir deneyimdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Barkın Pınar, iki yıldır Quick Sigorta sponsorluğunda yarışmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu süreçte bana destek olan Quick Sigorta'ya çok teşekkür ediyorum. Yarış günü heyecan doruktaydı, F1 yarışı öncesi start almak inanılmaz bir deneyimdi. Yarış startı verildiğinde iyi bir kalkışla yerimi korudum. Tutunma az olduğu için yarış tempomu buna göre ayarlamıştım. İkinci turun sonunda, en yakın rakibimle aramdaki fark yaklaşık 1,5 saniye olmuştu. Arka grup ikincilik mücadelesi sırasında vakit kaybetti ve bu sayede her tur aradaki farkı daha da açtım. Son tura girerken aynaya baktığımda, arkadaki rakiplerimi görmekte zorlanıyordum. Yarışı 6,5 saniye gibi büyük bir farkla kazandım. Yarış sonrası ilk üç pilotu, podyumun arkasındaki odaya davet ettiler. Buradan isimlerimiz anons edildi ve podyuma çıktık. İstiklal Marşı okundu ve sonrasında klasik kutlamamızı gerçekleştirdik. Bu değerli anları hayat boyu unutmayacağım."

"Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız"

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ise bu önemli başarıyla gurur duyduğunu belirterek, yelken, yüzme, kürek gibi sporlardaki sponsorluklarla birlikte motor sporlarını desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını bildirdi.

Yaşar, Quick Sigorta olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını ve birçok branşta desteklerini sürdüreceklerini aktararak, "Motor sporları da önemsediğimiz ve bir parçası olmaktan heyecan duyduğumuz bir alan. Barkın Pınar'ın başarısı sadece bizim için değil, tüm ülke için bir gurur kaynağı oldu. Başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.