Üye Girişi
Samsun'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 2 yaralı

25.10.2021 03:31

Samsun'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 2 yaralı Samsun'da hafif ticari aracın tır ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da hafif ticari aracın tır ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Büyükdeniz idaresindeki 06 CCJ 965 plakalı hafif ticari araç Samsun'un Çarşamba ilçesinde Ankara'ya seyir halindeyken yola çıkış yapan Hasan Tahsin Öztel idaresindeki 61 K 9990 çekici plakalı ve 55 K 11089 dorse plakalı tırın dorsine yandan çarptı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari araçta bulunan sürücü Harun Büyükdeniz ile eşi Beyza Büyükdeniz yaraladılar. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Beyza Büyükdeniz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 2 yaralı
Samsun'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 2 yaralı
Samsun'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 2 yaralı
Samsun'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 2 yaralı
Samsun'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 2 yaralı
Samsun'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 2 yaralı
Samsun'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 2 yaralı
Samsun'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 2 yaralı
Samsun'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 2 yaralı
Samsun'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Tragger, İlkadım, Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yayla cinayetinin altından yasak aşk çıktı! Aynı aileden 5 kişi tutuklandı 00:19 Yayla cinayetinin altından yasak aşk çıktı! Aynı aileden 5 kişi tutuklandı Vedat Demiröz'ün 23:49 Vedat Demiröz'ün "Her evde 2-3 telefon var" sözlerine AK Partili Şamil Tayyar'dan tepki İstifaya çağrılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftara hak verdi: 7 senedir şampiyonluk bekliyorlar 22:42 İstifaya çağrılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftara hak verdi: 7 senedir şampiyonluk bekliyorlar
Tüm gözler Kabine toplantısına çevrildi! Ana gündem maddesi 10 büyükelçi ve koronavirüs salgını 21:44 Tüm gözler Kabine toplantısına çevrildi! Ana gündem maddesi 10 büyükelçi ve koronavirüs salgını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddiasına AK Parti'den yanıt 21:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddiasına AK Parti'den yanıt Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak 17:57 Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak
Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar 16:24 Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi 16:03 Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi

Son Dakika Haberleri
19:03 Bitlis'te takla atan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı
18:52 Karamollaoğlu'ndan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: İkisi de tahliye edilmeli
18:21 Sivas'taki çılgın maçta Balotelli gündem oldu! Adana Demirspor, 1 puanı son saniyede kurtardı
18:09 Süper Lig'de Emre Belözoğlu rüzgarı! Başakşehir, Antalyaspor karşısında çıkışına devam etti
18:08 Kur artışı otomobil fiyatlarını da etkiledi! İşte güncel fiyat listesi
18:03 Normal çatal bıçak tarihe karışacak! Bu tahta bıçak çelikten bile 3 kat keskin
17:58 Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ilk 11'ler netleşti
17:56 Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak
17:47 Akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti! Kurşun yağdırılan 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı
17:35 Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Ronaldo'dan skandal hareket! Tarihi Liverpool maçında yere düşen genç futbolcuyu acımasızca tekmeledi Ronaldo'dan skandal hareket! Tarihi Liverpool maçında yere düşen genç futbolcuyu acımasızca tekmeledi         
00:11
Kamu bankaları kredi faizlerini 200 baz puan düşürecek iddiası Kamu bankaları kredi faizlerini 200 baz puan düşürecek iddiası         
23:03
Yine bir rekor! Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Yine bir rekor! Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü         
22:21
Tribünlere giden futbolculara Fenerbahçeli taraftarlardan olay tepki: Formayı çıkarıp buradan gidin Tribünlere giden futbolculara Fenerbahçeli taraftarlardan olay tepki: Formayı çıkarıp buradan gidin         
21:29
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı         
17:36
Caner Erkin durulmuyor! Verdiği tepkiler maçın önüne geçti Caner Erkin durulmuyor! Verdiği tepkiler maçın önüne geçti         
16:18
Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı         
15:36
AK Partili başkanın AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar         
15:25
"Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı         
14:33
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek         
13:51
İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor         
13:38
Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar         
13:28
15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu         
11:26
Felipe Melo, cazip teklifi Galatasaray için reddetti Felipe Melo, cazip teklifi Galatasaray için reddetti         
11:23
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 04:52:45. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement