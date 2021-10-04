Son dakika gündem: Şişli'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halide Edip Adıvar Mahallesi Sarı Çiçek Sokak'ta seyir halindeki 34 HYG 16 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeyokuş aşağı ilerlerken kontrolden çıktı.

Park halindeki araçlara ve sokak üzerindeki bir direğe çarpan kamyon daha sonra takla attı. Çarpmanın etkisiyle bir araç sokak üzerindeki apartman boşluğuna düştü. Kazada kamyonda yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken polis ekipleri önlem aldı.