Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları - Son Dakika

Sivas'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Zara ilçesinde Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda Kaymakam Meriç Dinçer günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

İsmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı etkinliklerin sunulduğu programda Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunu ekibi ve saz ekibi Sivas yöresi halk oyunlarını sergiledi.

Programa Belediye Başkanı Fatih Çelik, kurum amirleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şarkışla

Şarkışla ilçesinde Kaymakam Gökhan Dolaş'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan tören, Aşık Veysel Gençlik Merkezi'nde çeşitli gösterilerle devam etti.

Kaymakam Dolaş, burada yaptığı konuşmada, "Bugün küllerinden doğan ve ilelebet payidar kalacak olan devletimizin Cumhuriyet ile taçlandığı gündür." dedi.

Öğrencilerin okuduğu şiirler, halk oyunu ve oratoryo gösterileri ile devam eden program, çeşitli dallarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesiyle sona erdi.

Hafik

Hafik Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen törende, Kaymakam Kadir Algın ile Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, öğrencilerin ve vatandaşların bayramlarını kutladı.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sergilendi.

Program, liseler arasında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle son buldu.

Suşehri

Suşehri Belediyesine ait kapalı halı sahada düzenlenen kutlama programında, Kaymakam Hidayet Sarı ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini anlatan şiirlerin okunmasının ardından çeşitli gösteriler sergilendi.

Cumhuriyetin 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilçe genelinde düzenlenen halı saha futbol turnuvası ile resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlerin de ödüllendirildiği program, tören geçişiyle sona erdi.