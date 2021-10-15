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AKADEMİSYENDEN İBRAHİM ERKAL'A VEFA BELGESELİ - Son Dakika

AKADEMİSYENDEN İBRAHİM ERKAL'A VEFA BELGESELİ

15.10.2021 11:12

ATATÜRK Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Abdulkadir Atik, 11 Mayıs 2017'de yaşamını yitiren Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'in belgeselini yaptı.

ATATÜRK Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Abdulkadir Atik, 11 Mayıs 2017'de yaşamını yitiren Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'in belgeselini yaptı. Doç. Dr. Atik, İbrahim Erkal, popüler kimliğinin ötesinde büyük bir değer ve büyük bir Erzurumlu. Bir Erzurumlu olarak İbrahim Erkal'a vefa borcumuz olduğunu söyleyebilirim. Biz belgeselle bu borcumuzu ödemeye çalıştık dedi.

Erzurum'un Narman ilçesinde 1966 yılında dünyaya gelen ve 1993 yılında yaptığı 'Tutku' albümüyle müzik dünyasında adını duyuran İbrahim Erkal, 'Canısı' albümüyle de geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Erkal, 11 Mayıs 2017'de İstanbul'da hayatını kaybetti. Erzurum'a olan sevgisi ve destekleriyle de dikkat çeken Erkal'ı hemşehrileri unutmadı. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Abdulkadir Atik, hem Erzurum'a yaptıklarına bir teşekkür hem de İstanbul'daki öğrencilik yıllarında desteğini gördüğü Erkal'a vefa borcunu ödemek için 90 dakikalık belgesel hazırladı. Erzurum, Narman ilçesi, Ankara, Tekirdağ ve İstanbul'da çekimleri yapılan belgeselde ailesi, eşi Filiz Erkal ile Musa Eroğlu, Zara, Sevcan Orhan, Doğuş gibi çok sayıda sanatçı ve müzik yapımcısı İbrahim Erkal'ı anlattı. Yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmalar sonunda sanatçının son albümüne ismini verdiği 'Ömrüm, Bitmeyen Şarkı İbrahim Erkal' belgeseli tamamlandı.

BELGESEL 3 AŞAMADAN OLUŞUYOR

Belgeselle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Abdulkadir Atik, 2019 yılında fikir olarak ortaya çıkan belgeseli projeye dönüştürerek Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi olarak sunduklarını söyledi. Doç. Dr. Atik, şöyle konuştu

İbrahim Erkal'ın hayatına baktığımızda 3 ayrı dönemden oluştuğunu görüyoruz. Doğup büyüdüğü yer olan Narman'ın dışında askerden önce Ankara süreci, çalışması, sanat dünyasına yakınlaşması ve Musa Eroğlu'ndan müzik dersleri alması. İstanbul süreci, kısa da olsa Tekirdağ süreci var. Bizim çekimlerimiz Ankara, Tekirdağ, İstanbul'da yoğunlaştı. Sık sık Narman'a da gittik, doğup büyüdüğü bölgeleri derledik. Belgeselin 3 ayrı aşamadan oluştuğunu söyleyebilirim. Çok yakından tanıklık eden insanlar, ailesi, sonraki süreçte Ankara. Hayatının her döneminde bizzat yanında olan, yaşadıklarına tanıklık etmiş en isabetli isimlerle görülmeye çalıştık. Asker arkadaşı da var müzik öğretmeni de. Eşi, dostu da var özel hayatını anlatan kişiler de

'ÇOK MANİDAR, BENİ DE ŞAŞIRTTI'

Belgesele 'Ömrüm' ismini vermesini de değerlendiren Atik, Belgeseli hazırlarken görüştüğüm insanlardan çok manidar bir şey, beni de şaşırtan bir gelişme oldu. Sanatçının hayatında olan bazı insanlar son zamanlarında İbrahim Erkal biraz vefat edeceğini hissetmiş mi diyelim, doğru tabir nasıl olur tam bilmiyorum ama gerçekten de son albümü olan 'Ömrüm' albümünün en hit parçasını çok acele ettirmiş. Devamını beklemeden sadece 3 şarkısı yeni, diğerleri bir önceki albümün tekrarı, bir acelecilik var. Ömrüm albümüyle rahmetli sanatçı popülaritesini de yeniden kazanmış. Biz de belgesele 'Ömrüm' ismini koymayı uygun gördük dedi.

'ALÇAK GÖNÜLLÜ, TOPLUMA YAKIN VE ÇOK FAZLA YARDIMSEVER'

Belgesele başlamadan önce Erzurumlu olarak İbrahim Erkal'ın zihninde sadece popüler bir sanatçı olduğunu ifade eden Atik, şunları söyledi

Belgeselle birlikte derinliklere indiğimizde şunu gördük; popüler yüzünün dışında bir kere çok üretken bir insan. Bilinen, seslendirilen, dillendirilmiş, kayıt altına alınmış 300'ün üzerinde eseri var. İzleyenler, İbrahim Erkal'ın üretken olduğunu görecekler. Diğer taraftan İbrahim Erkal n yardımsever bir yanı var. Sanatçıda ya da herhangi bir insanda olmasından beklenen çok daha derin boyutlarda yardımseverlik var. Dokunduğu herkese faydalı olmaya çalışan biri. İzleyenler bir kere bu yönünü de çok daha net farkedecekler. İbrahim Erkal'ın halkla kurduğu sinerji, onun karakteristik yapısını az da olsa anlatıyor. Düşündüğümüzden çok daha alçak gönüllü, çok daha topluma halka yakın ve çok daha fazla yardımsever insan.

İLK GÖSTERİM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ'NDE

Proje yürütücülüğü, yönetmenlik, metin yazarlığı ve röportajlarını Doç.Dr. Abdulkadir Atik'in yaptığı 'Ömrüm Bitmeyen Şarkı' belgeseli yarın Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gösterime girecek. Belgeselin 17-20 Ekim tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nin yanısıra merkez Yakutiye ilçesindeki büyükşehir belediyesine ait İbrahim Erkal Kültür Sanat Merkezi'nde de gösterimi yapılacak.

AKADEMİSYENDEN İBRAHİM ERKAL'A VEFA BELGESELİ
AKADEMİSYENDEN İBRAHİM ERKAL'A VEFA BELGESELİ
AKADEMİSYENDEN İBRAHİM ERKAL'A VEFA BELGESELİ
AKADEMİSYENDEN İBRAHİM ERKAL'A VEFA BELGESELİ
AKADEMİSYENDEN İBRAHİM ERKAL'A VEFA BELGESELİ
AKADEMİSYENDEN İBRAHİM ERKAL'A VEFA BELGESELİ

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Atatürk Üniversitesi, İbrahim Erkal, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKADEMİSYENDEN İBRAHİM ERKAL'A VEFA BELGESELİ - Son Dakika


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