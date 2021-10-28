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Son dakika! Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in cenazesinde duygusal anlar yaşandı - Son Dakika

Son dakika! Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in cenazesinde duygusal anlar yaşandı

28.10.2021 20:15

Son dakika haberlerine göre Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in cenazesinde duygusal anlar yaşandı Kızını cinayete kurban veren acılı baba "Bırakmam, bırakamam kızımı" diyerek gözyaşı döktü Denizli'de erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen gıda mühendisi Şebnem Şirin için...

Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in cenazesinde duygusal anlar yaşandı

Kızını cinayete kurban veren acılı baba "Bırakmam, bırakamam kızımı" diyerek gözyaşı döktü

DENİZLİ - Denizli'de erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen gıda mühendisi Şebnem Şirin için düzenlenen cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Kızını cinayete kurban veren acılı baba, "Bırakmam, bırakamam kızımı" diyerek gözyaşı döktü.

Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta dün meydana gelen olayda, 23 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Otopsi işlemleri tamamlanan Şebnem Şirin'in cenazesi, sabah saatlerinde morgdan alınarak törenin yapılacağı Pamukkale ilçesindeki Ulucami'ye getirildi. Buradaki törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, CHP milletvekili Gülizar Biçer Karaca, ailenin yakınları ve Şebnem'in arkadaşları katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Şebnem'in üzerine eşarp örtülen tabutu, cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı.

Anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekti

Ayakta durmakta güçlük çekmesine rağmen kızının tabutunu bir an olsun bile bırakmayan baba Halil Şirin, "Bırakmam, bırakamam kızımı. Hakım helal olsun, helal olsun" diyerek cenaze boyunca gözyaşı döktü.

Yakınlarının desteğiyle kızının tabutunu takip eden acılı anne Pervin Tokat'ın, "O genç kardeşiniz benim kızımdı. Haberini yaparsın Ayhan abisi" sözleri, törene katılan herkesi ağlattı.

Duygusal anların yaşandığı törenin ardından Şebnem Şirin'in cenazesi toprağa verilmek üzere Güney ilçesine doğru yola çıktı. Törene katılan kadınlar, cenazenin uğurlanmasının ardından kadın cinayetlerine tepki göstermek için kısa süreli oturma eylemi gerçekleştirdi.

Son dakika! Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in cenazesinde duygusal anlar yaşandı
Son dakika! Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in cenazesinde duygusal anlar yaşandı
Son dakika! Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in cenazesinde duygusal anlar yaşandı
Son dakika! Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in cenazesinde duygusal anlar yaşandı

Şebnem Şirin, Pamukkale, Denizli, Cenaze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in cenazesinde duygusal anlar yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in cenazesinde duygusal anlar yaşandı - Son Dakika
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