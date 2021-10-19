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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo'dan ayrıldı - Son Dakika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo'dan ayrıldı

19.10.2021 22:34
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo'dan ayrıldı

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 22.30'da Togo'nun başkenti Lome'den Nijerya'ya hareket etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 22.30'da Togo'nun başkenti Lome'den Nijerya'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gnassingbe Eyadema Uluslararası Havalimanı'ndan Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Lome'den ayrıldı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo'dan ayrıldı - Son Dakika


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