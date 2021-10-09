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Son dakika haber... EMİNE ERDOĞAN EĞİTİME YAPILAN HER YATIRIM BİR ÜLKENİN KENDİNE YAPTIĞI EN BÜYÜK İYİLİKTİR - Son Dakika

Son dakika haber... EMİNE ERDOĞAN EĞİTİME YAPILAN HER YATIRIM BİR ÜLKENİN KENDİNE YAPTIĞI EN BÜYÜK İYİLİKTİR

09.10.2021 16:29

Edinilen son dakika gelişmesine göre İSTANBUL'da yapılacak olan 100 anaokulunun tanıtım toplantısı Üsküdar Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

İSTANBUL'da yapılacak olan 100 anaokulunun tanıtım toplantısı Üsküdar Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı.

Emine Erdoğan programda yaptığı konuşmada, "Eğitim, gelecek demektir. Eğitim, baştan sona bir gelecek hazırlığıdır. Dolasıyla, eğitime yapılan her yatırım, bir ülkenin kendine yaptığı en büyük iyiliktir. Hükümetimiz, ilk günden beri eğitimde reformlar gerçekleştiriyor ve fırsat eşitliğine büyük bir vurgu yapıyor. Okul öncesi eğitim de üzerinde hassasiyetle durulan bir başlık. Şu bir gerçek ki, çocukların eğitimi ne kadar erken başlarsa, başarılı bireyler olarak yetişmeleri o kadar kolay oluyor. Bildiğiniz gibi, büyük önem atfettiğim okul öncesi eğitim, himaye ettiğim projeler arasındadır. Dolayısıyla bugün, sizlere çok güzel bir haber verecek olmanın mutluluğu içindeyim. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için İstanbul'da 100 yeni anaokulu yapımı çalışmaları başlatıldı. İnşallah, 2022'de, İstanbul'umuza, 792 derslik ve 100 anaokulunu kazandırmış olacağız. Milli Eğitim Bakanımızı ve projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarını yürekten tebrik ediyorum." dedi.

"OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ANNELER İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ"

Erdoğan, "Bildiğiniz gibi çocukların gelişiminde bazı kritik dönemler vardır. Bilim insanları, 0-6 yaşı, insan gelişimi açısından son derece önemli buluyorlar. Çocukların zihinsel gelişiminin yüzde 50'si, 0-4 yaş aralığında, yüzde 30'u ise, 4-6 yaş aralığında gerçekleşiyor. Yani, bu yaşlar, çocuklarımızın öğrenmeye en açık olduğu zamanlar. Bakanlığımız, bu bilinçle, İstanbul'da 2003 yılından önce sadece 39 adet olan anaokullarına 118 tane daha ekleyerek 157'ye çıkardı. Yapılacak yeni 100 anaokuluyla da büyük bir ihtiyaca cevap verileceğine inanıyorum. Bu büyük müjdenin, tüm ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yeri gelmişken, okul öncesi eğitim çocuklar için olduğu kadar, anneler için de çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Kadınların çalışma hayatına katılmalarının, kadınların güçlendirilmesindeki hayati rolü tartışılmaz. Kadınların güçlenmesinin bir sonraki aşaması, daha güçlü ailelerin ortaya çıkması demektir. Ancak, çocuğunu gönderecek anaokulu bulamayan annelerin büyük bir ikilem içine düştüğü de bir gerçek. Çocuk bakımı bir anne için her şeyden üstündür. Bu noktada, güvenli adresler son derece önem taşıyor" diye konuştu.

BAKAN ÖZER: ÜLKELERİN KALKINMASINDA EĞİTİM KRİTİK ROL OYNAMAKTADIR

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Saygıdeğer hanımefendi himayelerinde gerçekleştirilecek, İstanbul'da 100 Anaokulu Yapım Projesi'ni sizlere duyurmanın mutluluğu içindeyim. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve tüm çocuklarımızın eğitime aynı hazır bulunurlukta başlamasına imkan tanıyıp eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak bu projeyi himayelerine alan Saygıdeğer Hanımefendiye sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Ülkelerin kalkınmasında ve refah seviyesinin artmasında eğitim kritik rol oynamaktadır. 2002 yılından bugüne dek Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde eğitimde devasa hamleler gerçekleştirildi. Okul öncesinden özel eğitime, ilk ve ortaöğretimden yükseköğrenime kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımlar yapıldı. Böylece eğitime erişim her kademede artırıldı. Toplumun her kesiminin kolaylıkla eğitime erişimi sağlandı. 2002 yılından bu yana yapılan devasa yatırımların neticelerini ve eğitimin kalitesine yansımalarını bugün eğitim göstergeleri aracılığıyla açık bir şekilde görebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Son dakika haber... EMİNE ERDOĞAN EĞİTİME YAPILAN HER YATIRIM BİR ÜLKENİN KENDİNE YAPTIĞI EN BÜYÜK İYİLİKTİR
Son dakika haber... EMİNE ERDOĞAN EĞİTİME YAPILAN HER YATIRIM BİR ÜLKENİN KENDİNE YAPTIĞI EN BÜYÜK İYİLİKTİR
Son dakika haber... EMİNE ERDOĞAN EĞİTİME YAPILAN HER YATIRIM BİR ÜLKENİN KENDİNE YAPTIĞI EN BÜYÜK İYİLİKTİR
Son dakika haber... EMİNE ERDOĞAN EĞİTİME YAPILAN HER YATIRIM BİR ÜLKENİN KENDİNE YAPTIĞI EN BÜYÜK İYİLİKTİR

Emine Erdoğan, İstanbul, Üsküdar, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... EMİNE ERDOĞAN EĞİTİME YAPILAN HER YATIRIM BİR ÜLKENİN KENDİNE YAPTIĞI EN BÜYÜK İYİLİKTİR - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... EMİNE ERDOĞAN EĞİTİME YAPILAN HER YATIRIM BİR ÜLKENİN KENDİNE YAPTIĞI EN BÜYÜK İYİLİKTİR - Son Dakika
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