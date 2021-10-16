Adana'da, meclis üyesi ve eşini "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ile farklı suçlardan 43 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak", Çukurova Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi İsmail Hakkı G. ve eşi Müjgan G'yi "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçlarından 43 yıl hapis cezasıyla aranan E.S'nin kullandığı aracın Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda olduğunu tespit etti.

Otoyolda çalışma yapan polis, hükümlüyü kovalamaca sonucu yakaladı.

E.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.