Son dakika haberleri: Aydın'da jandarma KADES uygulamasını tanıttı - Son Dakika

Jandarma personelleri, kadınlara KADES uygulamasının kullanılması ve uygulama şekliyle ilgili bilgiler vererek, broşür dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince Efeler ilçesindeki kırsal mahallelerdeki okullarda öğretmen, öğrenci ve velilere KADES uygulaması anlatıldı.

Aydın 'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi ( KADES ) uygulamasını tanıttı.

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