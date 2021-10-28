Son dakika haberleri... Hakkari'de şehit olan sözleşmeli er Sel, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Hakkari'deki askeri araç kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel, memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, helallik alınmak üzere ilçeye bağlı Altınyayla Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Burada, baba Ergül, anne Selma ile şehidin kardeşleri Sümeyye, İbrahim, Kevser ve Fatma Kader Sel, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Fenalık geçiren şehidin yakınlarını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri teskin etti.

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, mahalle mezarlığına getirildi.

Cenaze törenine, şehit Sel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, protokol üyeleri ve ilgililer katıldı.

Vali Coşkun ile protokol üyeleri, baba Ergül Sel ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Mustafa Tekin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Ebubekir Sel'in naaşı, Mahalle Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.???????