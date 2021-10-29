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Son dakika haberleri! Irak'taki Sadr Hareketi, silahlı milis grubunun 4 ildeki hariç tüm karargahlarını kapatma kararı aldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Irak'taki Sadr Hareketi, silahlı milis grubunun 4 ildeki hariç tüm karargahlarını kapatma kararı aldı

29.10.2021 19:43
Son dakika haberleri! Irak'taki Sadr Hareketi, silahlı milis grubunun 4 ildeki hariç tüm karargahlarını kapatma kararı aldı

Son dakika haberine göre Irak'ta genel seçimden birinci çıkan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, kendine bağlı silahlı milis grubun 4 ildeki hariç tüm karargahlarını kapatacaklarını açıkladı.

Irak'ta genel seçimden birinci çıkan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, kendine bağlı silahlı milis grubun 4 ildeki hariç tüm karargahlarını kapatacaklarını açıkladı.

Sadr, ofisinden yaptığı yazılı açıklamada, Barış Seriyyeleri'nin Bağdat, Kerbela, Necef ve Salahaddin'deki hariç tüm karargahlarını kapatma kararı aldığını belirtti.

Söz konusu 4 şehir dışında güvenlik güçleriyle koordinasyon harici herhangi bir karargah bulunmayacağını ya da silah taşınmayacağını ifade eden Sadr, devlet yöneticileri ve diğer kesimler için siyasette örnek olsun diye bunun iyi niyet girişimi bir adım olduğunu ekledi.

Haşdi Şabi çatısı altındaki Şii milis gruplarından Barış Seriyyeleri, terör örgütü DEAŞ'ın işgalinin ardından 2014'te Mukteda Es-Sadr'ın silahlı kolu olarak kurulmuştu. Barış Seriyyeleri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dışında Irak'ın 15 ilinde aktif olarak bulunuyor.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu kesin olmayan sonuçlara göre 73 sandalye elde ederek seçimlerde birinci çıktı.

Kerbela, Bağdat, Necef, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Irak'taki Sadr Hareketi, silahlı milis grubunun 4 ildeki hariç tüm karargahlarını kapatma kararı aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Irak'taki Sadr Hareketi, silahlı milis grubunun 4 ildeki hariç tüm karargahlarını kapatma kararı aldı - Son Dakika
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