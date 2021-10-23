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İZMİR'DEKİ FETÖ OPERASYONLARINDA 2019 KASIM AYINDAN BERİ 1481 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

İZMİR'DEKİ FETÖ OPERASYONLARINDA 2019 KASIM AYINDAN BERİ 1481 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

23.10.2021 11:45

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖPDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmalarda 2019 yılının Kasım ayından bu yana 1481 şüpheli tutuklandı.

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖPDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmalarda 2019 yılının Kasım ayından bu yana 1481 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında 2019 yılının Kasım ayından bu yana, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak, Türkiye geneli ankesörlü kontörlü hat kullanarak örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik 22 ayrı ana grup operasyon düzenlendi.

Operasyonların yanı sıra ayrı muhtelif tarihlerde tekil nitelikte yakalama ve gözaltı işlemleri sonucunda; 2 bin 206'sı muvazzaf, 2 bin 820 asker ile darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi 544 kişinin de bulunduğu toplam 3 bin 368 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1481'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FAYDALI İTİRAFÇI ORANI ÇOK YÜKSEK

474 şüpheli itirafçı kapsamında kolluk biriminden salıverildi. 950 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları, etkin pişmanlıktan yararlanma ihtimali bulunması, kuvvetli suç şüphesi olsa da adli kontrol tedbirinin ölçülü olması, mükerrer soruşturma ve sağlık durumu gibi nedenlerle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 68 şüpheli sonradan değişen delil ve sağlık durumları gibi sebeplerle kolluk güçlerinden serbest kalırken, 94 şüphelinin ise operasyon tarihi öncesinde diğer yer birimlerince haklarında işlem yapılması, koronavirüs ve diğer sağlık nedenleriyle gözaltı talimatları iptal edildi. Firari durumdaki 301 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İZMİR MERKEZLİ OPERASYONDA 82 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu arada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İzmir merkezli 41 ilde FETÖPDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ise geçen hafta 1'i albay, 1'i binbaşı, 1'i yüzbaşı, 3'ü üsteğmen, 1'i teğmen, 30'u astsubay, 11'i uzman çavuş rütbesinde, 3'ü Deniz Kuvvetleri, 1'i Sahil Güvenlik, 15'i Kara Kuvvetleri, 13'ü Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 16'sı Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 33'ü muvazzaf 48 asker, 110'u darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 158 şüpheli hakkında gözaltı karar verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 142 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından; 7 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumları sebebiyle, 1 şüphelinin gözaltı kararı ise mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edildi. 5 şüpheli, sonradan değişen delil durumu nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakılırken, 40 şüpheli de faydalı itirafçılık nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 89 şüpheli tutuklama istemiyle adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'nce 82 şüpheli tutuklandı. Diğer 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İfadesi alınabilen şüphelilere göre itirafçı oranı yüzde 39 olarak kayıtlara geçti. Tamamı yurt dışında olan 16 firari şüphelinin yakalaması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan son 1 yıla kadar Kuvvet Komutanlıkları ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ortak veri paylaşımı' çalışması kapsamında Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlıklarına mensup toplamda 1834 terör örgütü irtibatlı personelin ihraç edildiği öğrenildi.

İZMİR'DEKİ FETÖ OPERASYONLARINDA 2019 KASIM AYINDAN BERİ 1481 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İZMİR'DEKİ FETÖ OPERASYONLARINDA 2019 KASIM AYINDAN BERİ 1481 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İZMİR'DEKİ FETÖ OPERASYONLARINDA 2019 KASIM AYINDAN BERİ 1481 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İZMİR'DEKİ FETÖ OPERASYONLARINDA 2019 KASIM AYINDAN BERİ 1481 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Kasım, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DEKİ FETÖ OPERASYONLARINDA 2019 KASIM AYINDAN BERİ 1481 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZMİR'DEKİ FETÖ OPERASYONLARINDA 2019 KASIM AYINDAN BERİ 1481 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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