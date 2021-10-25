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Son dakika: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesiyle ilgili dava - Son Dakika

Son dakika: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesiyle ilgili dava

25.10.2021 22:10
Son dakika: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesiyle ilgili dava

Son dakika gelişmesine göre Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla dava açılan 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla dava açılan 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Davut Uçum, Aydın Özsıcak ve Yusuf Yiğit ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Duruşmada, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer, kızı Firuze, oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, önceki celse talep üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca, olaya ilişkin görüntülerin dosyaya gönderildiğini belirtti.

Ardından görseler duruşma salonundaki ekranlarda izletildi.

Mahkeme başkanı, görselleri inceledikten sonra savunma yapmak isteyen sanık Aydın Özsıcak'a söz hakkı verdi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanına suikast timinde yer aldığı gerekçesiyle mahkum olan tutuklu sanık Özsıcak, iddia makamının aleyhe delilleri topladığını, lehine olan delileri toplamadığını iddia ederek, yargılama sistemine güvenmediğini dile getirdi.

Helikopterden cihaz sökülmesi iddiasına ilişkin görüntülerle ilgili Özsıcak, olaydan sonra günlerce ağladığını öne sürerek, "Keşke o görüntünün 15 dakika öncesini çekselermiş, gözyaşlarına boğulurken dua ederken görülürdü. Ben ne cihaz aldım, ne götürdüm, sadece inceledim." şeklinde savunma yaptı.

Helikoptere gerekli bakımların yapılmadığını iddia eden eski astsubay Özsıcak, mahkeme başkanının "İzletilen görüntüdeki sen miydin?" sorusuna, "Videoda gözüken benim ama bahsedilen cihazın orada olması imkansız." diye yanıt verdi.

Tutuklu sanık eski subay Yusuf Yiğit de hakkındaki iddiaların soyut olduğunu, hazırlanan iddianamenin siyasi manifesto olduğunu öne sürdü.

Dosyada yer alan TAPE kayıtlarına ilişkin ise sanık Yiğit, konuşmanın bütününe bakıldığında suç unsuru bir konuşma olmadığının görülebileceğini savundu.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici'nin söz konusu TAPE kayıtlarında üst rütbeli birisinin kendisinden bilgi almak için aradığının anlaşıldığını hatırlatarak, "Nasıl o bilgileri aldınız da komutanınızda olmayan bilgileri bilip ona iletiyorsunuz?" diye sorması üzerine sanık Yiğit, verdiği bilgilerin spesifik bilgiler olmadığını, basından duyduğu bilgiler olduğunu iddia etti.

Avukat Ekici, söz konusu bilgilerin telefon konuşmasının tarihinde basına yansımadığını kaydetti.

Mahkeme başkanı önceki celsede yaklaşık 4 saat savunma yaptığını ve duruşma başında olaya ilişkin görüntülerin izlendiğini hatırlatarak sanık Davut Uçum'a söz hakkı verdi.

FETÖ'nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanına suikast timinde görev almaktan mahkum olan Uçum, mahkemenin kendisinden görselleri sakladığını iddia etti.

Mahkeme başkanı, taleplerinin başsavcılığa iletildiğini ve gelen dokümanları duruşmanın başında aktardığını belirterek, "Kimseden bir şey saklamak durumumuz yok." diyerek sanığı uyardı.

Sanık Uçum, FETÖ'yle ilgili hiçbir alakasının olmadığını öne sürerek, "Kimse herhangi bir cihaz sökmedi. Aydın o gün bu cihazı sökseydi bilirdim, görürdüm. Eğer benim personelimden bir kişi sökmüş olsaydı en ağır şekilde cezasını keserdim hem de hukuk dışı bir şekilde." ifadelerini kullandı.

İzlenen videonun 30 Mart 2009'da çekildiğini, 31 Mart'ta çekilen fotoğraflarda ise cihazların panelde yer aldığının görüldüğünü savunan sanık Uçum, cihazları kendilerinin sökmesinin mümkün olmadığını öne sürdü.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici de izlenen görüntüleri hatırlatarak, "Elinde tornavidayla neyi söküyordu?" diye sordu.

Sanık Uçum, "Sökme işlemi yok, tornavidasız yanıma gelen olsa kovardım. Tornavida olunca bir şeyi söktüğünüz yoktur, motora bakıyordu, sökmüyordu." dedi.

Avukat Ekici, "Tahmin mi bildiğiniz bir şey mi?" diye sorması üzerine sanık Uçum, "Tahmin ediyorum tabi ki, siz de tahmin ediyorsunuz." diye yanıtladı.

Tutuksuz sanık Nedim B, yargılamada makul sürenin aşıldığını ve mağdur olduğunu ifade ederek, bu mağduriyetinin daha fazla uzamaması için beraatini istedi.

Tutuksuz sanık Mehmet Yaşar D, hakkında FETÖ soruşturmasında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini hatırlatarak, FETÖ elebaşının çağrısıyla Bank Asya'ya destekte bulunmadığını, hesap hareketlerinin doğal harcamalar olduğunu aktardı.

FETÖ hükümlüsü tutuklu sanık Mustafa Atalar, önceki savunmalarını tekrar ettiğini kaydetti.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Veysel Aşkın'ın tanıkların dinlenmesiyle duruşmanın yarına uzayacağını, Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz'un ağabeyinin ölümü nedeniyle duruşmaya katılamayacaklarını belirterek, duruşmanın ertelenmesi talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme başkanı, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 16 Şubat'a erteledi.

Öte yandan önceki celse SEGBİS ile bağlanan ve duruşmaya katılma talepleri kabul edilen sanıklar Uçum, Özsıcak ve Yiğit, duruşmaya getirildikleri için adliye çevrede geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Dava süreci

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 17 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame 25 Aralık 2020'de kabul edilerek, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Bu dosya ile Göksun Asliye Ceza Mahkemesindeki, helikopterden GPS cihazının sökülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı dava, sanık ve eylem yönünden bütünlük oluştuğu gerekçesiyle 6 Ocak'ta birleştirilmiş, sanıklardan 7'si her iki dosyada da yer aldığı için 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada sanık sayısı 20'ye çıkmıştı.

Sanıklardan Muharrem Tunç'un vefatı nedeniyle yargılanan sanık sayısı 19 olmuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü, Muhsin Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesiyle ilgili dava - Son Dakika


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