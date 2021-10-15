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SPOR Ladies Meme Sağlığı Golf Turnuvası 2021 gerçekleştirildi - Son Dakika

SPOR Ladies Meme Sağlığı Golf Turnuvası 2021 gerçekleştirildi

15.10.2021 11:06

Ladies Meme Sağlığı Golf Turnuvası 2021 gerçekleştirildiRevna Demirören: Erken teşhis hayat kurtarıyor"Taramalar ücretsiz yapılıyor"Burak Duruman: Erken teşhis meme kanserinde çok önemliVahit Özmen: Türkiye'de meme kanseri tanısı geç ama meme kanseri taraması ücretsizMustafa...

Ladies Meme Sağlığı Golf Turnuvası 2021 gerçekleştirildi

Revna Demirören: Erken teşhis hayat kurtarıyor

"Taramalar ücretsiz yapılıyor"

Burak Duruman: Erken teşhis meme kanserinde çok önemli

Vahit Özmen: Türkiye'de meme kanseri tanısı geç ama meme kanseri taraması ücretsiz

Mustafa AKIN-Serhan TÜRK/İSTANBUL,(DHA) - Ladies Meme Sağlığı Gol Turnuvası 2021, Kemer Country'de gerçekleştirildi.

Fuska Su ana sponsorluğunda Milliyet Gazetesi iş birliğinde, kadınları meme sağlığı konusunda bilinçlendirme amacıyla düzenlenen Ladies Meme Sağlığı Golf Turnuvası 2021, Kemer Country Golf Kulübü'nde gerçekleşti. Organizasyona Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yelda Demirören Kalyoncu, Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) Kurucu Onursal Başkanı Prof Dr. Vahit Özmen, Fuska Su Türkiye Satış Direktörü Cem Özütok ile çok sayıda davetli katıldı. Kıyasıya müsabakalara sahne olan Ladies Meme Sağlığı Gol Turnuvası 2021'in ardından ise düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

REVNA DEMİRÖREN: ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören, Demirören ailesi olarak Kemer Country'de Milliyet ve Fuska Su sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikten dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek, "Farkındalık yaratmak, sesini duyurmak, kadınları bilinçlendirmek için bu tür etkinlikler çok önemli. Güzel bir etkinliği golfle de buluşturmak, sporla birleştirmek daha da bir değerli oldu bizim için. Daha çok insana seslenebilmek, böyle bir grup kadını bir arada toplayabilmek ve ağızdan ağıza da olsa bilinçlendirmek çok önemli. 8 kadından biri kanser ve 4 kadından biri maalesef kansere yenik düşüyor. Bunda en önemli şey erken teşhis. Erken teşhisteki en önemli unsur da kontrollerimizi zamanında ve aksatmadan yaptırmak. Buradan bütün kadınlara sesleniyorum; lütfen aksatmayın, mutlaka kontrollerinizi yaptırın, erken teşhis hayat kurtarıyor" dedi.

"TARAMALAR ÜCRETSİZ YAPILIYOR"

Kadınların kendilerine önem vermeleri gerektiğini dile getiren Revna Demirören, "Belki kadınların kendilerini daha çok sevmesi, önemli olduklarını hissetmeleri gerekiyor. Eşleri, çocukları ne kadar önemli olduklarını hatırlatmalı. Utanılacak da hiçbir şey yok bu taramalar ücretsiz yapılıyor. Hem Kanser Derneği'nin hem de MEMEDER'in araçları il il, ilçe ilçe dolaşıyorlar. Bunlara ulaşmak çok çok kolay. Mutlaka kontrollerin yapılması gerekiyor" diye konuştu.

BURAK DURUMAN: ERKEN TEŞHİS MEME KANSERİNDE ÇOK ÖNEMLİ

Golf turnuvası ile farkındalık yaratan Kemer Country ailesine şükranlarını sunduğunu ifade eden Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, DHA'ya yaptığı açıklamada, "8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor maalesef ama bunun sıfır noktası var. Onun için taramaların yapılması gerekiyor. Aslında bunun bir vatandaşlık görevi haline gelmesi gerekiyor, travmaları çok büyük oluyor. Bir tek meme kanserinde sıfır evre var onun için erken teşhis meme kanserinde çok önemli ve gelişmiş ülkelerdeki gibi olması gerekiyor. Bu konulardaki elim vefatları duymamamız gerekiyor. Bu farkındalıkla beraber bizim ücretsiz mobil tarama araçlarımız şu anda İstanbul'un her yerini tarıyor. İnşallah aralık ayında da tırlarımız bütün Türkiye'yi taramaya başlayacak. Kanserden korkmayalım geç kalmaktan korkalım diyoruz ve bugün de bu güzel farkındalık yemeğinde de biraz daha bu konuyu anlatmaya çalışacağız" dedi.

VAHİT ÖZMEN: TÜRKİYE'DE MEME KANSERİ TANISI GEÇ AMA MEME KANSERİ TARAMASI ÜCRETSİZ

Yapılan tüm araştırmalar neticesinde Türkiye'de meme kanserinin tanısında gecikme olduğunu söyleyen Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) Kurucu Onursal Başkanı Prof Dr. Vahit Özmen ise DHA'ya yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Hem hastaların kaybedilmesine neden oluyor hem de tedavinin uzamasıyla bir maliyet sorunu yaratıyor ülke ekonomisi açısından. 1985 yılından beri tüm dünyada ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak kutlanmakta ve tüm dünyada bu ay içerisinde kadınların meme kanserine farkındalığını artırmak ve mamografiye yönlendirmek ayrıca bizim kurucusu olduğumuz MEMEDER gibi sivil toplum kuruluşlarının kamuya yararlı bir derneğin maddi olarak desteklenmesiyle bu tür etkinliklerin sürdürülmesine katkı sağlamaktır bu ayın amacı. Bugün de çok önemli bir projede kadınlarımıza meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak için bir etkinlikte buluştuk. Öncelikle organizasyonu yapan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kadınlar golf turnuvasında yarışıyorlar ve bu güzel etkinliği biz de tüm insanlarımıza paylaşmak istedik. Türkiye'de meme kanseri tanısı geç ama meme kanseri taraması ücretsiz. 40 yaşından itibaren 2 yılda bir öneriyoruz. Kadınlara benim önerim erken tanı için mutlaka ücretsiz olarak yapılan mamografik tarama programlarına katılmaları. Bu sayede erken tanı sağlayarak hem yaşamlarını kurtarmaları hem memeyi korumaları ve ailesine en az yük getirerek bu hastalığı atlatmalarıdır."

ÖDÜLLER SAHİPLERİNE VERİLDİ

Ladies Meme Sağlığı Gol Turnuvası 2021'de derece girenlere ödülleri verildi. Ladies A Kategorisi'nde ödülleri MEMEDER Kurucu Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, Ladies B Kategorisi'nde ödülleri Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, Ladies C Kategorisi'nde ödüller, Kemer Country Club Ladies Kaptanı Çağla Metin, Ladies Gross, Longest Drive ve Nearest To The Pin kategorilerinde ödülleri Kemer Country Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer takdim etti.

Ladies A Kategorisi

1. Tülay Turhan

2. Şefika Kırçuval

3. Nursel Çökelek

Ladies B Kategorisi

1.Lone Lassen

2.Elçin Sönmez

3.Berna Karaevli

Ladies C Kategorisi

1. Cansen Başaran Symes

2. Elif Özyuvacı

3. Sinem Saraçoğlu

Ladies Gross

Beyhan Goldman Benardete

Ladies Longest Drive

Beyhan Goldman Benardete

Ladies Nearest To The Pin

Ebru Temel

SPOR Ladies Meme Sağlığı Golf Turnuvası 2021 gerçekleştirildi
SPOR Ladies Meme Sağlığı Golf Turnuvası 2021 gerçekleştirildi
SPOR Ladies Meme Sağlığı Golf Turnuvası 2021 gerçekleştirildi
SPOR Ladies Meme Sağlığı Golf Turnuvası 2021 gerçekleştirildi

Meme Kanseri, Türkiye, Kanser, Golf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Ladies Meme Sağlığı Golf Turnuvası 2021 gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Ladies Meme Sağlığı Golf Turnuvası 2021 gerçekleştirildi - Son Dakika
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