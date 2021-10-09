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"Süleyman Çelebi Kültür Sanat Sezonu" başladı - Son Dakika

"Süleyman Çelebi Kültür Sanat Sezonu" başladı

09.10.2021 11:26

Esenler Belediyesi, vefatının 600. yılı sebebiyle Mevlid-i Şerif'in müellifi Süleyman Çelebi'ye atfedilen kültür sanat sezonunu açtı.

Esenler Belediyesi, vefatının 600. yılı sebebiyle Mevlid-i Şerif'in müellifi Süleyman Çelebi'ye atfedilen kültür sanat sezonunu açtı.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen sezon açılış programı, Bünyamin Topçuoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilaveti ile geçen sezon yapılan ve bu yıl gerçekleştirilecek etkinlikleri anlatan filmin gösterilmesiyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, açılışta yaptığı konuşmada, kültürün toplumların ruhu ve vicdanı olduğunu, belediyelerin de şehirleri tasarlarken bir çeşit sanat icra ettiğini söyledi.

Kültürün toplumu ve milleti bir arada tutan değer olduğuna işaret eden Demircan, "Belediyeler elbette sanatsız geleceği tasarlayamaz ve kültüründen ilham alarak bunu yapacaklardır. Dünyanın her yerinde milletlerin bir kültürü, bir sanatı var. Peki, bizi farklı yapan nedir? Biz tevazu milletiyiz, paylaşan bir milletiz. Bizim değerlerimiz budur, Yunus'un bize anlattığı, Hacı Bektaş-ı Veli, Hoca Ahmed Yesevi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin bize anlattığı tevazudur." diye konuştu.

Sezonun atfedildiği Süleyman Çelebi'nin sözlerinden örnekler veren Demircan, "Yunus Emre aşkın Türkçesi dedik. En büyük aşk ve Türkçemizi yüzlerce yıl öncesinden güzel kullanarak gelmiş. Süleyman Çelebi ile böyle bir benzerlikleri var." ifadesini kullandı.

"Bu sene de 'Süleyman Çelebi' diyoruz"

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, sezon açılışı dolayısıyla gerçekleştirilen konserin ve konuşmaların gecenin ruhunun anlatılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Şehirlerin mekan ve ruh olarak iki farklı şekilde inşa edildiğini dile getiren Göksu, mekan olarak inşanın tek başına yeterli olmadığını, asıl olanın şehrin kültürle ihya edilmesi olduğunu ifade etti.

Göksu, mekanları tasarlamak kadar gönül köprüleri kurmanın da önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Esenler kültürel etkinliklerin maksimum düzeyde katılımla takip edildiği, izlendiği ilçe haline geldi. Bunun için Esenler halkına çok teşekkür ediyorum. Biz birlikte oturduk, birlikte karar verdik. Her kültür sezonunda medeniyet değerlerini inşa etmiş gönül sultanlarının adını kültür sezonlarına veriyoruz. Şeyh Edebali, Yunus Emre, Hoca Ahmet Yesevi, Nizamülmülk, Yusuf Has Hacib dedik. Bu sene de Süleyman Çelebi diyoruz."

Geleceğin emanet edileceği yeni nesillerin, medeniyetlerine katkıda bulunanları tanımasını amaçladıklarını dile getiren Göksu, "Süleyman Çelebi bizim hayatımızda o kadar kıymetli ki; ekmek ve su gibi anlamlı." dedi.

Belediye Başkanı Göksu, sene boyunca hep Süleyman Çelebi ve mevlidi hakkında konuşulacağını, başka kültürleri taklit etmeden bu ülkenin kendi kültürünün anlatılacağını sözlerine ekledi.

"Süleyman Çelebi ariftir, Peygamber aşığıdır"

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli ise Süleyman Çelebi'nin kişiliğine, hayatına, asıl adı "Vesiletü'n-Necat" olan meşhur eserine ilişkin bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Kemikli, "Süleyman Çelebi 'Mevlid'in şairidir, bilgedir, hakimdir, kelimenin tam anlamıyla bir filozoftur. Hakikati, hikmeti keşfeden bir kişidir. Süleyman Çelebi ariftir, Peygamber aşığıdır, Türkçeyi mabede sokmuştur. Türk edebiyatında mevlit geleneğini inşa etmiş, Türk-İslam edebiyatının farklı türlerinin de inşasını sağlamıştır." değerlendirmesini yaptı.

Süleyman Çelebi'nin "Vesiletü'n-Necat" eserini yazmasının 600. yılının 2009'da çeşitli etkinliklerle anlatıldığını, ünlü mutasavvıfının bu sene de vefat yılo nedeniyle yad edildiğini hatırlatan Kemikli, "Mesele yeniden mevlitler yazmaktır. Mesele yeniden onları okuyabilecek bir musiki seviyesini, perspektifi oraya koymaktır. Umarım bu gayretler yeni yeni mevlitlerin, miraciyelerin, 'Nat-ı Şerif'lerin yazılmasına katkı sağlar." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sezonun ilk etkinliği olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun "Alemlere Rahmet" konseri misafirlerle buluştu.

Ömer Tuğrul İnançer ve Enes Ergür'ün anlatımıyla, İhsan Özer'in sanat yönetmenliğinde icra edilen konser, sanatseverler tarafından beğeniyle takip edildi.

Maher Zain konser verecek

Esenler Belediyesi her kültür sezonunu, Türk dünyasının manevi liderlerinden birine atfediyor. Bu yıl da 2021-2022 kültür sanat sezonu, vefatının 600. yılı münasebetiyle Mevlid-i Şerif'in müellifi Süleyman Çelebi'ye atfedildi.

Yeni sezon etkinlikleri kapsamında, Türk sanat müziği ve tasavvuf müziği bestekarı ve yorumcusu, mevlithan Amir Ateş ile İngilizce, Arapça ve Türkçenin arasında bulunduğu 6 dilde söylediği şarkılarıyla tanınan Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain Esenlerlilerle buluşacak.

Ayrıca, sezon boyunca gerçekleştirilecek çocuk sineması, çocuk tiyatrosu, söyleşi, konser, gezi ve yarışma gibi pek çok kültür sanat etkinliğinde sevilen isimler misafir olacak.

Süleyman Çelebi, Esenler, Göksu, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Süleyman Çelebi Kültür Sanat Sezonu' başladı - Son Dakika


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