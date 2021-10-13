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TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu, mağdurların adli mercilere başvuru sürecini yerinde gözlemledi - Son Dakika

TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu, mağdurların adli mercilere başvuru sürecini yerinde gözlemledi

13.10.2021 15:02

TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve üyeler, şiddet mağdurlarının adli mercilere başvuru sürecini yerinde gözlemledi.

TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve üyeler, şiddet mağdurlarının adli mercilere başvuru sürecini yerinde gözlemledi.

TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu üyeleri, Ankara Sincan Batı Adliyesi'nde şiddet mağduru kadınların adli mercilere başvuru sürecini yerinde gözlemledi.

Üyelerin ziyareti sırasında, mizansen gereği, şiddet mağduru bir kadın adliyeye gelerek başvuruda bulundu, özel ifade vermek isteyen kadının Adli Görüşme Odası'na (AGO) alınarak uzman eşliğinde ifadesi alındı.

"İşleyişini sahada görmek istedik"

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, kadının mağdur edildiği andan itibaren şikayetle başlayan sürecin işleyişini sahada görmek istediklerini, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasında karşılaşılan sorunları ve eksikleri tespit etmek için komisyon üyeleriyle sahaya indiklerini söyledi.

Dün kolluk kuvvetleriyle ilgili süreci takip ettiklerini, bugün de şiddet mağduru bir kadının adliyedeki başvuru sürecini izlediklerini aktaran Çalık, burada yapılan uygulamada hem danışma hizmeti verildiğini hem de mağdur hizmetleri bölümünün yer aldığını aktardı.

Şiddet mağduru kadının adliyedeki başvuru sürecine ilişkin bilgileri paylaşan Çalık, "Burada özellikle kadın mağdurlarımız için maruz kaldıkları şiddeti ifade ederken sorunu ortadan kaldırmak adına Adalet Bakanlığımız kendi bünyesinde çok önemli bir sistemi kurmuş vaziyette." dedi.

"Kadın faillerimiz de var erkek faillerimiz de"

TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu'na farklı bölgelerden 5 kadın mağduru davet ederek sahadan gelen bilgileri ve uygulamadan kaynaklanan aksaklıkları not aldıklarını anlatan Çalık, hazırladıkları raporları ilgili bakanlıklara ileteceklerini söyledi.

Komisyonun saha çalışmaları kapsamında yarın da cezaevi ziyaretinde bulunacağını bildiren Çalık, şunları kaydetti:

"Dün kolluk kuvvetleri bugün adli merciler süreçlerini devam ettirirken, dün aynı zamanda hastanelerimize gittik ve oradaki sağlık raporunun alış süreçlerini de gördük. Yarın ise mahkeme süreçleri sonrası cezaevlerine düşen faillerin ziyareti yapılacak. Kadın faillerimiz de var erkek faillerimiz de. Cezaevlerine gidip orada bu süreci faillerden de dinleyelim. Hep mağdurların üzerinden dinlemiş olduğumuz süreçler yönetilmiş bugüne kadar. Failler bu süreci nasıl yaşadı onu da görelim istiyoruz."

Çalık, cuma günü İstanbul'a gideceklerini, daha sonra da il ziyaretleri yapacaklarını, Diyarbakır anneleri ziyaretiyle saha çalışmasını tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.

"Bugüne kadar AGO'larda 35 bin 350 görüşme yapıldı"

Adli Görüşme Odaları'nda mağdur veya tanık, uzman personel eşliğinde şüpheli ile yüz yüze gelmeden soruşturma ve mahkeme aşamasında ifadesini verebiliyor.

Adliyelerde, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Soruşturma Büroları oluşturularak hem savcıların hem de personelin bu husustaki konularda uzmanlaşması sağlandı.

Şiddet gören kadının benzer farklı dosyaları varsa sisteme girildiğinde UYAP ekranında "Pup-up" şeklinde konuya dikkati çeken ekran açılıyor.

Öte yandan, bakanlık yetkililerinin aktardığı bilgiye göre, 105 adliyedeki 110 AGO'da bugüne kadar 35 bin 350 görüşme yapıldı.

TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu, mağdurların adli mercilere başvuru sürecini yerinde gözlemledi
TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu, mağdurların adli mercilere başvuru sürecini yerinde gözlemledi
TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu, mağdurların adli mercilere başvuru sürecini yerinde gözlemledi
TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu, mağdurların adli mercilere başvuru sürecini yerinde gözlemledi
TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu, mağdurların adli mercilere başvuru sürecini yerinde gözlemledi

TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu, Milletvekili, Öznur Çalık, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu, mağdurların adli mercilere başvuru sürecini yerinde gözlemledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu, mağdurların adli mercilere başvuru sürecini yerinde gözlemledi - Son Dakika
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