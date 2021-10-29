Üye Girişi
Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde "İstanbul'da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı" konuşuldu - Son Dakika

Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde "İstanbul'da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı" konuşuldu

29.10.2021 10:26
Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde

Sanatçı İzzet Keribar'ın "Miras: İstanbul'da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı" sergisi kapsamında, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "İstanbul'da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı" paneli düzenlendi.

Sanatçı İzzet Keribar'ın "Miras: İstanbul'da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı" sergisi kapsamında, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "İstanbul'da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı" paneli düzenlendi.

Ayşin Deniz Kuru'nun yönettiği, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ndeki panelde, fotoğraf sanatçısı Keribar ile mimar ve müzisyen Celaleddin Çelik konuştu.

Çelik, çininin seramiğin sırlanmasıyla ortaya çıktığını, Sümerlerden beri pişmiş toprağın birçok alanda kullanıldığını söyledi.

Eski zamanlarda pişmiş topraktan yapılan tuğlaların su sızdırmaz ve kalıcı olması için sırlandığını dile getiren Çelik, bu yüzeylerin camlaşmasından dolayı göz alıcı bir güzellik ortaya koyduğunu anlattı.

"Türk üslubu çinide çok zengin biçimde kendini hissettiriyor"

Çelik, bu sırlı yüzeylerin daha sonra dekoratif öğelere dönüştüğünü, böylelikle İran'da, Selçuklu'da, Orta Asya'da Semerkant ile Buhara'da dış yüzeyi çini ile inşa edilmiş bir mimarinin ortaya çıktığını ifade etti.

Çiniye zaman içinde "fağfur" ve "kaşi" denildiğine işaret eden Çelik, bunun Çin'den sonra etkileşimle ve zaman içerisinde Horasan'a, oradan da Anadolu topraklarına geldiğini aktardı.

Çelik, çininin Osmanlı döneminde de zamanla dıştan ziyade iç cephede tezyinat aracı olarak kullanıldığının altını çizerek, "Bursa çinilerinde dahi İran'da olmayan çok farklı bir güzellik ve özgünlükten bahsetmek mümkün. Yani kaçınılmaz bir Türk üslubu geliştiriliyor. İsmi Çin ile ilişkili de olsa, İran kökenli de görünse bir Türk üslubu çinide çok zengin biçimde kendini hissettiriyor. Bursa'daki çinilerde hepimizin bildiği kırmızılık yoktur. Daha sonra sergide de en güzel örneklerini gördüğümüz üzere Fatih ve İstanbul merkezli mimaride çininin kullanımı, bütün sanat dalları, dönemin bütün medeniyet faaliyetleri gibi zirveye taşınıyor. Hem üslup hem de teknik açısından ulaşılmaz bir hale geliyor." dedi.

Müslümanlıkla beraber çini üzerindeki hayvan figürleri gibi tasvirlerin soyutlaştığını belirten Çelik, "Çiniler, Osmanlı klasik dönemin tezyinatının en kıymetlisi Rumilere dönüşüyor. Rumiler, bitkisel gibi görünür ama hayvan figürlerinin soyutlaşmasıyla elde edilmiş figürlerdir." diye konuştu.

Celaleddin Çelik, Keribar'ın sergisine ilişkin ise "Çinilerin bir yüzey dekorasyonu, bir sanat harikası olmakla beraber mimariyle mekanla olan ilişkisini de görebildiğimiz bir sergi. Onun için de burada olmaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Fotoğrafa derinlik vermeyi öğrenin"

Sanatçı Keribar ise çini sanatının hastası olduğunu dile getirerek, çektiği fotoğraf karelerinde çini temasını öne çıkardığını anlattı.

Çini fotoğraflarında ışık kullanmadığına ve açıyla çektiğine işaret eden Keribar, mimari fotoğrafları çekerken mimari gözle kareleri ayarlamak gerektiğini söyledi.

Keribar, fotoğraflarda geniş açıdan ziyade her zaman ön plan çekim tekniğini kullandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Fotoğrafa derinlik vermeyi öğrenin. Derinlik vermek fotoğrafta iki şekilde olur. Bir ön plan kullanarak. Ön plana bir şey yerleştirin. Merdiven olabilir. Oraya uzanan bir şey olabilir. Tırabzan olabilir vesaire, yerde olan bir şeyi yerleştirmeye çalışın. İnsan çekiminde de böyle. Fakat en önemli şeylerden birisi bana göre bir fotoğrafı çekerken 2 boyutludan 3 boyutlu olarak göstermeye çalışın. Bu da kareyi tam karşıdan çekmemekle oluyor. 45 derece açıdan çektiğiniz zaman bu sefer hem ışığı iyi kullanıyorsunuz hem de 2 tarafı birden görünce o derinliği hissediyorsunuz."

Keribar, iyi bir fotoğrafın telefonlarla çekilenlerden ayrışmasına ilişkin ise "İyi bir fotoğrafın tarifini yapmak için her şeyden önce o anda gördüğünüz, açı keşfettiğiniz zaman 'Bu bir fotoğraf olur' duygusunu sizde uyandırması lazım. Fotoğrafı gören kişinin bir yere kadar benim duyduğum heyecanı hissetmesi lazım. Yani o heyecanınızı fotoğrafa taşımanız lazım." değerlendirmesini yaptı.

Sanatçı Keribar, 1950'li yıllarda amatör olarak fotoğrafçılığa başladığını, eserleriyle ödül almaya başlamasının ardından da tekstil işini bırakarak, tamamen buna yöneldiğini dile getirerek, bugüne kadar binlerce öğrenciye eğitim verdiğini de sözlerine ekledi.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde İstanbul'da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı konuşuldu

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Osmanlı, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde 'İstanbul'da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı' konuşuldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Masada 3 öneri var 10:38 AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Masada 3 öneri var Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor 10:05 Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular 09:50 Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti 09:07 Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti 08:50 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın 08:48 Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın
Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı 23:59 Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu 20:26 PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu

Son Dakika Haberleri
10:37 Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat kavga etti
10:30 81 ilde aynı duygu! Türkiye Cumhuriyeti 98'nci yaşını kutluyor
10:18 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gelişmeleri
10:04 Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor
10:03 Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok
09:50 Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular
09:46 Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin turu
09:36 Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası
09:07 Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti
08:49 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti
Sevgilisini öldürüp, cesedini karakola götüren şahıs: Namus için yaptım Sevgilisini öldürüp, cesedini karakola götüren şahıs: Namus için yaptım         
10:41
Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat kavga etti Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat kavga etti         
10:37
Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok         
10:03
Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası         
09:36
Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent iddiasına CHP'den yalanlama! İşte adaylık için konuşulan isimler Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent iddiasına CHP'den yalanlama! İşte adaylık için konuşulan isimler         
08:53
Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak         
08:49
Cumhuriyet Bayramı'nı da unutmadılar! Google'dan 98. yıl dönüme özel doodle sürprizi Cumhuriyet Bayramı'nı da unutmadılar! Google'dan 98. yıl dönüme özel doodle sürprizi         
07:59
"Eli ayağı düzgün olsun" diyerek iş ilanı veren İbrahim Tatlıses, arayanların talebini beğenmeyince hemen vazgeçti         
20:38
Öldürdüğü sevgilisinin cesedini emniyete getiren katil zanlısı: Namus için yaptım Öldürdüğü sevgilisinin cesedini emniyete getiren katil zanlısı: Namus için yaptım         
20:23
Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü         
18:44
Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah         
17:20
Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü         
16:59
Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı         
15:12
Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı         
14:54
5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor         
14:50
"Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı         
13:58
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor         
13:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 10:45:16. #1.13#
SON DAKİKA: Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde "İstanbul'da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı" konuşuldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement