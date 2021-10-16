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Türkgözü Sınır Kapısı 100 milyon liralık yatırımla modernize ediliyor - Son Dakika

Türkgözü Sınır Kapısı 100 milyon liralık yatırımla modernize ediliyor

16.10.2021 11:07

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) Ardahan'da bulunan Türkiye ile Gürcistan arasındaki Türkgözü Sınır Kapısı'nın modernize edilmesi için çalışmalara başlandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) Ardahan'da bulunan Türkiye ile Gürcistan arasındaki Türkgözü Sınır Kapısı'nın modernize edilmesi için çalışmalara başlandı.

TOBB'un ihale aşamasının ardından modernize edilmesi için 100 milyon liralık ödenek ayrılan sınır kapısında, gümrük işlemleri aksamadan hummalı inşaat çalışması yürütülüyor.

Çift giriş-çıkışlı gümrük binalarının yanı sıra, restoran, satış mağazası ile personelin kullanacağı lojmanların da oluşturulacağı sınır kapısı, son teknolojik imkanlarla donatılacak.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Türkgözü Sınır Kapısı'ndaki hizmet binalarında modernizasyon ihtiyacının ortaya çıkmasıyla 2 ay önce yapılan ihalenin ardından inşaat çalışmalarına başlandığını söyledi.

TOBB tarafından yapılan ihalenin bugün inşaat aşamasına gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Demirci, şöyle konuştu:

"Biz TOBB olarak bu çalışmayı Türkiye'deki birçok kapıda gerçekleştirdik. Daha önceki yıllarda ise yine bize ait olan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirmiştik. Şu an ise Türkgözü Sınır Kapısı'nda inşaat çalışmalarına başlandı. Dolayısıyla yap-işlet-devret modeliyle yapılacak çalışmaların ardından Türkgözü Sınır Kapımız daha modern ve günümüz şartlarına daha uygun şekilde hizmet vermiş olacak."

Demirci, çalışmaların belli bir aşamaya gelmesinin ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun çalışmaları yerinde görmeyi planladığını anlattı.

Sınır kapısını Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan kapısı olması dolayısıyla önemsediklerini dile getiren Demirci, şunları kaydetti:

"Söz konusu inşaatı 18 ayda tamamlamayı planlıyoruz. Burası Gürcistan'a açılan üçüncü kapıdan biri olacak. Gürcistan'a açılan 3 kapıdan ikisi Ardahan'da. Ardahan'daki diğer kapımız Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı. Bu nedenle buralar bizim için çok önemli. Dolayısıyla önemsediğimiz için bu kapının bize yakışan bir şekilde olmasını istiyoruz. Sınır kapısı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışan, Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan yeni yüzü olacak. Modern ve son teknoloji neyi gerektiriyorsa öyle yapılacak. Hantal olmayan, günümüzün son teknolojisi ve altyapısıyla hizmet verecek."

Demirci, 18 aylık inşaat süresi zarfında gümrük işlemlerinin yanı sıra inşaatta herhangi bir aksaklığın olmaması için gerekli çalışmanın da tamamlandığını söyledi.

Türkgözü Sınır Kapısı 100 milyon liralık yatırımla modernize ediliyor
Türkgözü Sınır Kapısı 100 milyon liralık yatırımla modernize ediliyor
Türkgözü Sınır Kapısı 100 milyon liralık yatırımla modernize ediliyor
Türkgözü Sınır Kapısı 100 milyon liralık yatırımla modernize ediliyor
Türkgözü Sınır Kapısı 100 milyon liralık yatırımla modernize ediliyor

Posof Sınır Kapısı, Gürcistan, Türkiye, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkgözü Sınır Kapısı 100 milyon liralık yatırımla modernize ediliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkgözü Sınır Kapısı 100 milyon liralık yatırımla modernize ediliyor - Son Dakika
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