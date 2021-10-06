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Üsküplü vatan şairi Abdülfettah Rauf'un şiirleri 60 yıl sonra okuyucuyla buluştu - Son Dakika

Üsküplü vatan şairi Abdülfettah Rauf'un şiirleri 60 yıl sonra okuyucuyla buluştu

06.10.2021 23:38

Üsküplü şair ve müderris Abdülfettah Rauf'un "Yine Vatan İçin" başlıklı şiir kitabı için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Üsküplü şair ve müderris Abdülfettah Rauf'un "Yine Vatan İçin" başlıklı şiir kitabı için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Davut Paşa Hamamı'nda gerçekleştirilen toplantıya, eski Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı Mehmet Doğan, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği Genel Başkanı Hüsrev Emin, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bölgede Fettah Efendi adıyla tanınan Abdülfettah Rauf'un şiirlerinden bölümler okundu.

Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Derneği Başkanı Sevba Abdula, program öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, iki, üç yıldır araştırmalar yaptıklarını, Fettah Efendi'nin şiirlerinin dağınık şekilde farklı isimlerde olduğunu öğrendiklerini ve kitaplaştırmada çok zorlu süreçlerden geçtiklerini söyledi.

Şiirlerin 60 yıldır yayınlanmadığına işaret eden Abdula, "Çok şükür bu yılın başlarında özellikle Muhammed Aruçi'nin oğlundan bu şiirleri, şiir defterlerini rica ederek temin ettik. O günden sonra çok ciddi çalışarak, yaklaşık 1000'in üzerinde şiiri bulmuştuk. Bunun üzerine dağınık bir şekilde hala şiirler var bazı kişilerin elinde. Bir bilinç olması açısından da bu şiir kitabını çıkartma adına çok emek verdik." diye konuştu.

Gelecek dönemde peyderpey birkaç ciltle yeni kitaplar da yayınlayacaklarını dile getiren Abdula, Fettah Efendi'nin 60. ölüm yıl dönümünde büyük bir sempozyum yaparak bu işi sonlandırmayı düşündüklerini ifade etti.

"Fettah Efendi bu topraklardan Anadolu'ya uzatılmış, Türkiye'ye uzatılmış bir köprü"

Doğan da Abdülfettah Rauf'un bölgede yetişmiş, yaşamış ve eser vermiş bir şahsiyet, bilim adamı ve edebiyatçı olduğunu söyledi.

Balkan harbi sonrası bölgenin ilim ve edebiyat tarihiyle ilgili çok fazla bilgiye sahip olmadıklarını dile getiren Doğan, "Aslında Fettah Efendi'yi tanımaya başlayınca biraz da 1910'lardan sonra 1950'lere hatta 1960'lara kadar bu toprakların ilim hayatını ve edebiyat hayatını tanımaya da bir adım atmış oluyoruz. Fettah Efendi'nin şiirlerini okuduğumuzda, eserlerini gördüğümüzde, bizim için o daha önce bir isimden ibaretti. Yani buraya geldiğimizde arkadaşlar bize böyle bir şahsiyetin yaşadığını, Mehmet Akif tarzında şiirler yazdığını söylemişlerdi ama eserlerinden haberdar değildik. Şimdi işte ilk defa bugün bir kitap halinde bir başlangıç olarak şiirlerini de görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

Fettah Efendi'yi "bu topraklardan Anadolu'ya, Türkiye'ye uzatılmış bir köprü" olarak nitelendiren Doğan, Fettah Efendi'nin şiirlerinde Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek gibi fikirlere yer verdiğini belirtti.

"Savunduğu değerler bugün de bizim değerlerimiz"

Murat ise Üsküp için çok anlamlı bir akşam olduğunu ifade etti.

Fettah Efendi ve arkadaşlarının 1947 yılında düzmece bir dava ile yargılandığını söyleyen Murat, "Sırf benliğini, kimliğini ve Üsküp'ü Üsküp yapan şeyleri savundukları için Yücel Teşkilatı gibi kurban olarak gitmişler. Kısa bir duruşmayla, iki gün süren bir duruşmayla Fettah Efendi 7 yıllık ağır hapse mahkum edilmiş ve 3 yıl siyasi hakları elinden alınmıştır. Diğer arkadaşları da var bu davada, onlar da daha düşük cezalar almıştır." diye konuştu.

Dönemin hukuk konjonktürüne bakıldığında şairin hak etmediği bir ceza aldığını kaydeden Murat, büyük bir otoriteye sahip olduğundan dönemin rejiminin o zamanki Türk-Müslüman unsurlarıyla hesaplaştığını ifade etti.

Murat, "Bizim için onun direnişi, onun duruşu çok önemlidir. Savunduğu değerler bugün de bizim değerlerimizdir." dedi.

Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Derneği bünyesindeki İDEFE yayınları tarafından yayınlanan şiir kitabında 37 şiir bulunuyor.

Fettah Efendi kimdir?

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 1910 yılında doğan Üsküplü şair ve müderris Abdülfettah Rauf, halk arasında daha çok Fettah Efendi adıyla tanınıyor.

Rauf, şiirlerinin büyük kısmında, Osmanlı medeniyetinin mirasına karşı duyduğu hasret ve üzüntüyü dile getirir.

Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında Yugoslavya'dan Türkiye'ye başlatılan göçe karşı çıkan Fettah Efendi, bu göçün dini açıdan caiz olmadığını söyledi ve bu görüşünü şiirleriyle de ifade etti.

Fettah Efendi, Balkanlarda Osmanlı Türkçesi ile yazan ve aruz veznini kullanan son nesil şairlerinden biri olarak kabul edilir.

Üsküplü vatan şairi Abdülfettah Rauf'un şiirleri 60 yıl sonra okuyucuyla buluştu
Üsküplü vatan şairi Abdülfettah Rauf'un şiirleri 60 yıl sonra okuyucuyla buluştu
Üsküplü vatan şairi Abdülfettah Rauf'un şiirleri 60 yıl sonra okuyucuyla buluştu
Üsküplü vatan şairi Abdülfettah Rauf'un şiirleri 60 yıl sonra okuyucuyla buluştu
Üsküplü vatan şairi Abdülfettah Rauf'un şiirleri 60 yıl sonra okuyucuyla buluştu

Türkiye, Vatan, Üsküp, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üsküplü vatan şairi Abdülfettah Rauf'un şiirleri 60 yıl sonra okuyucuyla buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküplü vatan şairi Abdülfettah Rauf'un şiirleri 60 yıl sonra okuyucuyla buluştu - Son Dakika
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