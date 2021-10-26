Uzun Bir Aradan Sonra Maksem'de bir sergi - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Atatürk'ün askeri ve siyasi kimliğinin yanı sıra kültür sanat ve eğitime verdiği önemi vurgulayan Kültür İnsanı Atatürk sergisi Maksem/ Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde 29 Ekim-21 Kasım 2021 tarihlerinde görülebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı'nın destekleri ile gerçekleştirilen sergide, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in kurulması ile peş peşe hayata geçirdiği devrimlerin kültür sanat ve eğitim hayatımızda yarattığı etkiler, arşivlerde yer alan fotoğraflarla anlatılıyor. Serginin küratörlüğünü Didem Çapa üstleniyor.

Yeni Türk harflerinin kabulü, Türk dil ve tarih kurumlarının kurulması,üniversite reformu ile Türkiye'de bilimsel alanda yapılan çalışmalar; yurtdışına gönderilen öğrenciler ve yabancı bilim insanlarının Türkiye'ye davet edilmesi gibi eğitim ve kültür sanat hayatımıza ışık tutacak 54 fotoğraftan oluşan sergi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü ve Atatürk Haftası'nı da kapsayacak şekilde 21 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.