Samsun'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı (3) - Son Dakika

VALİ DAĞLI: 6 YARALININ DURUMU CİDDİ

Samsun'un Kavak ilçesinde, yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığı kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların isimleri belli oldu. 150 metrelik uçurumundan yuvarlanan ve hurdaya dönen otobüste bulunan Sevilay Aksoy'un (44) kaza yerinde, Zekiye Özdemir'in ise kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi. Şoför Osman Özsoy, yedek şoför Mustafa Kurbetoğlu ile yolcular Ayşegül Alemdar, Yakup Çakır, Bayram Çevik, Beyzanur Karadeniz, Süveyla Çakır, Sedat Yamaç, Fatih Efiloğlu, Köksal Vural, Nilgün Aydemir, Hüseyin Özdemir, Resul Demir ve Tuğba Tur'un ise yaralandığı öğrenildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Dağlı, "Maalesef bu sabah elim bir kaza yaşandı. İstanbul 'dan Trabzon 'a hareket eden otobüs sabah 06.13'te uçuruma yuvarlandı. 16 yolcunun bulunduğu otobüste maalesef 2 kaybımız var. Yaralılarımızın tedavileri 6 hastanede devam ediyor. Yaralılardan 6'sının durumu daha ciddi. Olayın nasıl olduğunu bilemiyoruz ancak otobüs takla atarak, uçuruma düşmemiş. Bu durumun da can kaybımızın az olmasının sebebi bu, diye düşünüyorum. İnşallah yaralılarımız da bir an evvel kurtulur" dedi.YEDEK ŞOFÖR: SESLE UYANDIMKaza olduğu sırada uyuyan ve hafif sıyrıklarla kurtulan otobüsün yedek şoförü Mustafa Kurbetoğlu ise sesle birlikte uyandığını ve sadece başına darbe aldığını söyledi.

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