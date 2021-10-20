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Zabıtanın belediye hakkında şikayetçi olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldığı iddiası - Son Dakika

Zabıtanın belediye hakkında şikayetçi olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldığı iddiası

20.10.2021 15:14
Zabıtanın belediye hakkında şikayetçi olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldığı iddiası

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, bir zabıtanın belediye hakkında yolsuzluk şikayetinde bulunduğu gerekçesiyle işten çıkarıldığına ilişkin iddiaları yalanladı.

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, bir zabıtanın belediye hakkında yolsuzluk şikayetinde bulunduğu gerekçesiyle işten çıkarıldığına ilişkin iddiaları yalanladı.

Eker, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 Ekim 2021 tarihli grup toplantısında "Zabıta kadrosunda görevli bir şahsın belediyede olan yolsuzluklara ilişkin şikayetçi olmasından bahisle işten atıldığı" iddiasında bulunduğunu anımsattı.

Söz konusu kişinin iş akdinin haksız şekilde feshedildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirten Eker, şunları kaydetti:

"İddia tamamen gerçek dışıdır. Kurumumuzda herhangi bir yolsuzluk söz konusu değildir. CHP zihniyetinin toplumun ahlaki hassasiyetlerini kaşımak üzerine yaptığı siyasi manipülasyonlardan birine de bu şekilde biz maruz kaldık. Şahıs belediyemizde çalıştığı sürede görevini aksatmış, üzerine düşen görevleri yerine getirmemiş, özlük dosyasında yapılan incelemede görevinin gereğini yerine getirmemesi ile ilgili olarak hakkında önceki dönemden bu yana tutanaklar tutulduğu görülmüştür.

Benim belediye başkanlığı görevimi ifa etmeye başladığım 2019 yılından bu yana da aynı şekilde görevini yerine getirmemiş ve bu sebeple hakkında tutanaklar tutulmuş ve inceleme başlatılmıştır. Bu inceleme sonucunda belediye de atamasının usulsüz bir şekilde yapıldığına dair tarafımızda oluşan kanaat üzerine konu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına resmi yazı ile görüş olarak sorulmuş ve gelen cevabi yazı üzerine işine son verilmiştir."

Zabıtanın, Sözleşmeli Erbaş Kanunu'na tabi olup bu kanunda belirtilen memurluğa alınma şartlarını taşımamasına rağmen Uzman Erbaş Kanunu'na tabi olarak usulsüz şekilde atandığını ifade eden Eker, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Şahıs hakkında başlattığımız inceleme sonrasında haksız bir şekilde hakkımda savcılığa şikayette bulunmuş ve tarafımıza iftiraya varacak derecede isnatlarda bulunmuştur. CHP Genel Başkanı'nın iddia ettiğinin aksine şahsın hakkındaki incelemeden haberdar olması üzerine hakkımda savcılığa suç duyurusunda bulunduğu aşikardır. Hiçbir gerçeği araştırma ihtiyacı duymadan sırf siyasi hırslarını tatmin etmek için gerçeği görmekten kaçanların bu milletin vicdanın da ve kalbinde de yer etmesi mümkün değildir. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır. Buna yalancının mumu yatsıya kadar yanar da denilebilir. CHP'nin yalan siyasetinin bir sonucu olan bu manipülasyonun tutsağı olmayacağız, tuzağa da düşmeyeceğiz."

Eker, konu hakkında bilgi talep eden kurum ve kuruluşlarla kişisel verileri ifşa etmemek şartıyla bilgi paylaşımında bulunabileceklerini bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Bilal Eker, Yolsuzluk, Ekinözü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zabıtanın belediye hakkında şikayetçi olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldığı iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zabıtanın belediye hakkında şikayetçi olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldığı iddiası - Son Dakika
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