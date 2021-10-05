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"Zekeriya Öz'ün kasası" olduğu iddia edilen avukat Aktaş'a FETÖ davasında hapis cezası - Son Dakika

"Zekeriya Öz'ün kasası" olduğu iddia edilen avukat Aktaş'a FETÖ davasında hapis cezası

05.10.2021 15:33

Yurt dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin Ali Ağaoğlu'ndan belge istediği ve Öz'ün kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl...

Yurt dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin Ali Ağaoğlu'ndan belge istediği ve Öz'ün kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Tayfun Aktaş avukatıyla katıldı.

Beyanların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tayfun Aktaş'ın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün yargı alanındaki kumpaslarında kilit rol oynayan ve hakkında yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen eski savcı Zekeriya Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının sanık Tayfun Aktaş tarafından karşılandığına ilişkin belge almaları için Aktaş ile bazı kişileri, iş insanı Ali Ağaoğlu'nun ofisine yolladığı belirtiliyordu.

Aktaş'ın aynı zamanda "Zekeriya Öz'ün kasası" konumunda olduğunun da ileri sürüldüğü ifade edilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Fetullahçı Terör Örgütü, Zekeriya Öz, Ali Ağaoğlu, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Zekeriya Öz'ün kasası' olduğu iddia edilen avukat Aktaş'a FETÖ davasında hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Zekeriya Öz'ün kasası" olduğu iddia edilen avukat Aktaş'a FETÖ davasında hapis cezası - Son Dakika
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