Hablemitoğlu suikastı davası yine ertelendi - Son Dakika
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Hablemitoğlu suikastı davası yine ertelendi

6 saat önce

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna'da yeniden tutuklanması talebiyle açılan dava bir kez daha ertelendi.

Hablemitoğlu suikastı davası yine ertelendi, System.String[]

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna'da yeniden tutuklanması talebiyle açılan dava bir kez daha ertelendi.

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Suikastın şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ukrayna'da 10 Temmuz 2019 tarihinde yakalanmıştı. Zanlının Ukrayna'daki ev hapsi süresi dün 11 Mart 2020 tarihine kadar uzatılmıştı.

2,5 AYDIR DAVA DOSTASI ULAŞTIRILAMADI

Şüphelinin yeniden tutuklanması talebiyle savcılığın Kiev Temyiz Mahkemesi'nde açtığı davanın beşinci duruşması bugün görüldü. Mahkeme, evrak eksikliği nedeniyle duruşmanın 22 Ocak tarihine ertelenmesine karar verdi. Savcılığın itirazının ardından açılan davada 1 Kasım, 12 Kasım, 20 Kasım ve 11 Aralık tarihlerindeki temyiz duruşmaları da evrakların mahkemeye ulaştırılmadığı gerekçesiyle ertelenmişti.

"FETÖ'NÜN OYUNU" SAVUNMASI

Necip Hablemitoğlu cinayetinin şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, bugün Kiev Temyiz  Mahkemesi'nde Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, 'FETÖ'nün kendisine kumpas kurduğu' iddiasını yineledi. "

DHA MUHABİRİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Bozkır, Ukrayna'da yakalandığı haberini ilk kez duyuran DHA'nın muhabirine ise tepki gösterdi.

Ukrayna'da üç ay cezaevinde kalan şüphelinin tutukluluğu, 18 Ekim tarihinde elektronik kelepçeyle ev hapsine çevrilmişti.


Necip Hablemitoğlu, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:17 Kaynak: DHA
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