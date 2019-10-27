Son Dakika Haberleri: Hacı Baba 11. şubesini açtı
Son Dakika Güncel Hacı Baba 11. şubesini açtı

Hacı Baba 11. şubesini açtı

40 dakika önce

Hacı Baba Pastaneleri 11'nci şubesini Kayapınar ilçesinde açtı.

Hacı Baba 11. şubesini açtı, System.String[]

Hacı Baba Pastaneleri 11'nci şubesini Kayapınar ilçesinde açtı.

Kayapınar İlçesi 50 metrelik yolda oluşturulan Hacı Baba Pastanelerinin yeni şubesi AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Aziz Odabaşı'nın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Milletvekili Bal yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın yüzyıllık lezzeti olan kadayıfın ününün il sınırlarını aştığını, valiliğin çalışması sonucunda 5 yıl önce coğrafi bölge işareti aldığını anımsattı.

Diyarbakır'daki günlük üretimi yapılan kadayıfın bir bölümünün sipariş üzerine Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çeşitli illere gönderildiğini vurgulayan Bal, sektör il ekonomisine ve istihdamına önemli katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

Diyarbakır, Kayapınar, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiye, eski AK Partili isimden yeşil ışık
Yerel yönetimler yasasında ayrıntılar netleşti! Belediye yöneticilerine maaş sınırlaması geliyor Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'nin Bağdadi operasyonuyla ilgili açıklama Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'na oy verenlere tepki gösterdi: Aptal yerine konulduğunuz farkında mısınız?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 12:32:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hacı Baba 11. şubesini açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]