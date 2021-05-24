"Hacı Bektaş-ı Veli'nin Türk Dünyasındaki Yeri" paneli düzenlendi - Son Dakika

"Hacı Bektaş-ı Veli'nin Türk Dünyasındaki Yeri" paneli düzenlendi

24.05.2021 15:55

2021 yılının Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'nci yılı olması nedeniyle UNESCO tarafından anma yıl dönümleri kapsamına alınması ve Cumhurbaşkanlığımız tarafından da "Hacı Bektaş-ı Veli Yılı" ilan edilmesiyle ülkemizin pek çok şehrinde ve kurumunda etkinlikler düzenleniyor.

"Hacı Bektaş-ı Veli'nin Türk Dünyasındaki Yeri" paneli düzenlendi

Anadolu Üniversitesi de bu kapsamda düşünce ve öğretileriyle insanlığı sevgi, barış ve hoşgörü ikliminde birlik olmaya davet eden Hacı Bektaş-ı Veli'yi anmak ve genç nesillere anlatmak için "Hacı Bektaş-ı Veli'nin Türk Dünyasındaki Yeri" konulu bir panel düzenledi.

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin iş birliğinde düzenlenen panelde konuşmacılar, Hacı Bektaş-ı Veli felsefesini çeşitli boyutlarıyla ele aldı. Yöneticiliğini TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat'ın yaptığı panel çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Panelde, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Taşğın "Türk Dünyası'ndan Balkanlara Hacı Bektaş-ı Veli'nin İzleri", Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Saffet Sarıkaya "Hacı Bektaş-ı Veli'yi Yetiştiren Dinî ve Kültürel Çevre", Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenksu Üçer "Hacı Bektaş-ı Veli'nin Şahsiyeti ve Kimliği", Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Teber ise "Bektaşîlik'te Erkânnâmeler" adlı bildirileri ile etkinliğe katıldı.

Polat: "Hacı Bektaş-ı Veli insanlığı sevgi, barış ve hoşgörü ikliminde birlik olmaya çağırmıştır"

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat, "Bugün Anadolu Üniversitesi TÜDAM yürütücülüğünde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile "Hacı Bektaş-ı Veli'nin Türk Dünyasındaki Yeri" konulu bu paneli düzenledik. Amacımız düşünce ve öğretileriyle insanlığı sevgi, barış ve hoşgörü ikliminde birlik olmaya davet eden Hacı Bektaş Veli'yi anmak ve genç nesillere anlatmaktır." şeklinde konuştu.

Taşğın: "Hacı Bektaş-ı Veli, Türkistan ve Balkanlar arasında marifetin ulaştırılması, tazelenmesi, güncellenmesi, yayılması, hatırlatılması ve uygulanmasına sağlayan son erendi"

Panelde Hacı Bektaş-ı Veli'nin Türk Dünyası ve Balkanlar üzerinde görülen izleri hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Ahmet Taşğın şunları söyledi: "Hacı Bektaş-ı Veli, Horasan'da doğdu, eğitimini doğduğu yerde aldı, marifet yoluna burada başladı ve burada da devam ettirdi. Horasan'dan Türkistan'a, oradan Azerbaycan'a geçip Irak, Şam, Filistin ve Anadolu'ya varıp yerleşmesiyle Anadolu'nun marifetin merkezi ve son durağı haline gelmesini sağladı. Bunlara ek olarak öğrencilerini Balkanlar'a gönderdi. Anadolu'da kaldığı süre boyunca Anadolu'da faaliyet yürüten erenlerin edep ve erkânlarını tazelemelerine yardım etti. Sonuç olarak Hacı Bektaş-ı Veli, Türkistan ve Balkanlar arasında marifetin ulaştırılması, tazelenmesi, güncellenmesi, yayılması, hatırlatılması ve uygulanmasına sağlayan son erendi."

Sarıkaya, "Hacı Bektaş-ı Veli'yi Yetiştiren Dinî ve Kültürel Çevre" konusu üzerinde durdu

Prof. Dr. Mehmet Saffet Sarıkaya, "Hacı Bektaş-ı Veli'yi Yetiştiren Dinî ve Kültürel Çevre" adlı sunumunda Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar göç ile süregelen ve Hacı Bektaş-ı Veli ile beraber daha da derinleşen tasavvuf kültürünün tarihi hakkında bilgiler verdi.

Üçer: "Hacı Bektaş-ı Veli hakkında geçmişten günümüze birbirinden çok farklı kanaatlerin varlığı görülmektedir"

Hacı Bektaş-ı Veli'nin şahsiyeti ve kimliği konusunda bilgiler veren Prof. Dr. Cenksu Üçer, "Hacı Bektaş-ı Veli hakkında geçmişten günümüze gerek akademik dünyada gerek düşünürler nezdinde gerekse gelenek mensupları arasında birbirinden çok farklı kanaatlerin varlığı görülmektedir. Hacı Bektaş-ı Veli hakkında en azından tarihi Hacı Bektaş-ı Veli ve menkıbevi Hacı Bektaş-ı Veli şeklindeki ortaya çıkan bir tasnif bunu açıkça ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Hacı Bektaş-ı Veli'nin şahsiyeti ve ona yüklenen kimlikler açısından mutlaka beraberce değerlendirilmeye alınması gereken hususlardır." şeklinde konuştu.

Teber: "Bektaşi Erkânnâmeleri, Hacı Bektaş-ı Veli'den sonra kayda geçirilen önemli yazılı metinlerdir"

Bektaşîlik geleneğinde önemli bir yeri olan Erkânnâmeler hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Ömer Faruk Teber ise şunları söyledi: "Bektaşi Erkânnâmeleri, Hacı Bektaş-ı Veli'nin kendisinden sonra kayda geçirilen ve öğretisinin inanç dokusu ve pratik tezahürlerini sonraki nesillere aktaran oldukça önemli yazılı metinlerdir. Bu eserler bize Bektâşiliğin mahiyetini, tarihini ve hiyerarşik yapısı ile İslâmî anlayışını en doğru şekilde bildirirler."

Panel, Prof. Dr. Kemal Polat'ın paydaşlara, panelistlere ve tüm katılımcılara teşekkür etmesi ile sona erdi. Dileyen herkes paneli, Anadolu Üniversitesi YouToube kanalından da izleyebiliyor.

Anadolu Üniversitesi, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bektaş, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Hacı Bektaş-ı Veli'nin Türk Dünyasındaki Yeri' paneli düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı! Belediye önünde hareketli anlar Üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı! Belediye önünde hareketli anlar Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi! Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi! Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor Serkay Tütüncü, rol arkadaşı İlayda Alişan ile yeni bir aşka mı yelken açtı? Serkay Tütüncü, rol arkadaşı İlayda Alişan ile yeni bir aşka mı yelken açtı? Burdur Valisi'nden Binali Yıldırım'ın oğluna destek paylaşımı: Çağırırsan çöllere gelirim Burdur Valisi'nden Binali Yıldırım'ın oğluna destek paylaşımı: Çağırırsan çöllere gelirim İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Son Dakika Haberleri
17:10 Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet
17:03 Üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı! Belediye önünde hareketli anlar
17:02 Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor
16:55 Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu
16:29 Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde hayatını kaybetti
16:18 Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi!
16:13 Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti
16:08 Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor
16:04 2'si sözde üst düzey 4 terörist böyle etkisiz hale getirildi! MİT ve TSK'dan ortak operasyon
15:59 TFF Başkanı Nihat Özdemir: Süper Lig'de 18 takım olmalı
Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet         
17:11
Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor         
17:02
Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde hayatını kaybetti Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde hayatını kaybetti         
16:30
Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti         
16:13
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Süper Lig'de 18 takım olmalı TFF Başkanı Nihat Özdemir: Süper Lig'de 18 takım olmalı         
15:59
Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu         
15:38
Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmiş! Anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmiş! Anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti         
15:14
Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz? Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz?         
15:11
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!         
14:09
Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi         
13:19
Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor         
13:18
Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası         
12:01
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki!         
10:08
Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar         
22:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 17:25:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Hacı Bektaş-ı Veli'nin Türk Dünyasındaki Yeri" paneli düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement