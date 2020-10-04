HADO Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 'HADO Türkiye' olarak yarışacak - Son Dakika

HADO Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 'HADO Türkiye' olarak yarışacak

'Geleceğin Sporu' olarak tanımlanan HADO Milli Takım aday kadro seçmeleri İsfanbul Tema Park ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

HADO Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 'HADO Türkiye' olarak yarışacak, System.String[]

'Geleceğin Sporu' olarak tanımlanan HADO Milli Takım aday kadro seçmeleri İsfanbul Tema Park ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Artırılmış gerçeklikle fiziki hareketliliği içeren ve geleceğin sporu olarak adlandırılan HADO artık Avrupa Şampiyonası'nda 'HADO Türkiye' olarak yer alacak.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük ilgi görerek gelişmekte olan HADO Milli Takım aday kadrosu İsfanbul Tema Park ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Seçmelerde 30 aday Ay yıldızlı formayı giymek için ter döktü. HADO Milli Takım Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi hocaları tarafından belirlendi. Seçmelere Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Başkanı Alper Özdemir'de katıldı. Ay yıldızlı takım 7-8 Kasım 2020 tarihlerinde Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

"HADO'YU GELECEĞİN SPORU OLARAK KONUMLANDIRIYORUZ"

"HADO'yu geleceğin sporu olarak konumlandırıyoruz" diyen Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Başkanı Alper Özdemir, "HADO günümüzde fiziki sporları dijitalle birleştiren en güzel örnektir. Bizler çocukluk ve gençlik dönemlerimizde futbol, basketbol, voleybol ve tenis gibi spor branşlarıyla büyüdük. Bugünün gençler ise e-sporla büyüyor. HADO ise Türkiye E-Spor Federasyonunun bir branşı ve bu anlamda da bilinirliği her geçen gün artıyor. Bizler de HADO'nun her geçen gün gelişmesini ve dünyada da Türkiye'nin öncü bir ülke olması için çalışıyoruz. HADO keyifli bir spor. Bizler de HADO'yu geleceğin sporu olarak konumlandırıyoruz" diye konuştu.

"TESFED OLARAK İLK KEZ E-SPOR MİLLİ TAKIMINI OLUŞTURUYOR"

Bugün Türkiye'nin e-spor sektörü için önemli bir gün olduğunu vurgulayan Özdemir, "Bugün Türkiye'nin e-spor sektörü için önemli bir gün. Burada HADO Türkiye e-spor Milli Spor seçmeleri ve kamp çalışmaları gerçekleşecek. Kasım ayında Fransa'da hayata geçecek olan HADO Avrupa Şampiyonasına ön hazırlıkları yaptık. Bu süreç bizler için çok kıymetli çünkü, Türkiye e- spor Federasyonu ilk kez e-spor Milli Takımını oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"6 OYUNCUMUZ FRANSA'DA AY YILDIZLI FORMAYI GİYECEK"

"6 oyuncumuz Fransa'da ay yıldızlı forma giyecek" diyen HADO Türkiye Direktörü Koray Erdemir şunları söyledi; "HADO'nun Fransa'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasının Milli Takım seçmelerindeyiz. Yaklaşık 100 sporcunun içerisinde 24 kişiye indirilmiş bir sporcu sayımız var. Bu sporcularımızın içerisinde 6 oyuncumuzu Fransa'da 7-8 Kasım'da ay yıldızlı formayı giyerek Avrupa Şampiyonası'nda HADO Türkiye olarak yarışacak"

"HADO KÜÇÜKLÜKTE OYNADIĞIMIZ YAKAR TOP'UN DİJİTALLEŞMİŞ HALİDİR"

HADO'nun küçükken oynanan yakar top'un dijital ortamda oynanan hali olduğunu söyleyen Erdemir, "HADO Japonya'da beş sene önce ortaya çıkmış 22 Ekim 2019'da Türkiye'ye gelmiş oradan da tüm Avrupa'ya yayılmaktan olan bir spor branşıdır. HADO teknolojinin, ritmik hareketlerin ve spor kondisyonunun birleştiği bir spor dalıdır. Sporda takımlar ikişer ya da üçer gruplar olarak ayrılır. HADO küçüklükte oynadığımız yakar top'un dijitalleşmiş halidir" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIMIMIZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK"

"HADO ne cinsiyet ne de yaş tanıyor. Herkesin katılıp keyif alabileceği bir spor" diyen İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, sözlerine şu şekilde devam etti:   "Bugün burada HADO Milli Takım seçmelerine ev sahipliği yapıyoruz. HADO'yu bende tecrübe ettim. Bugün de genç arkadaşlarımızdan Milli Takımızı seçiyoruz. Milli Takımımız sekiz ülkenin katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Özellikle bilgisayar oyunlarını seven genç kardeşlerimiz için vazgeçilmez bir spor."

"ÜLKEMİZİ BÖYLE BİR SPORDA ÖNCÜ OLARAK TEMSİL ETMEK ÇOK BÜYÜK BİR FIRSAT"

Seçmelere katılan Atakan Kayır, "Arkadaşımın tavsiyesiyle başladım. Bu kadar büyük bir spor dalı olduğunu öğrenince bende gönül verdim. Ülkemizi böyle bir sporda öncü olarak temsil etmek benim için çok büyük bir fırsat. Bu spor hem teknolojiyi hem de sporu birleştiriyor. ve spora yeni bir boyut kazandırıyor" dedi. Cemil ışık ise "HADO'ya başlamamda üniversite hocalarımın katkıları oldu. Antrenmanlar çok zor bütün adaylarla birlikte çalışıyoruz" şeklinde konuştu.


HADO Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 'HADO Türkiye' olarak yarışacak
HADO Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 'HADO Türkiye' olarak yarışacak
HADO Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 'HADO Türkiye' olarak yarışacak
HADO Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 'HADO Türkiye' olarak yarışacak
HADO Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 'HADO Türkiye' olarak yarışacak
HADO Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 'HADO Türkiye' olarak yarışacak
HADO Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 'HADO Türkiye' olarak yarışacak
HADO Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 'HADO Türkiye' olarak yarışacak

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 11:17 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HADO Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 'HADO Türkiye' olarak yarışacak - Son Dakika

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