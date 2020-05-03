Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı - Son Dakika Dünya

Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı

21 dakika önce

Uzun süre kamuoyu tarafından görüntülenmeyince hakkında öldüğüne dair dedikodular çıkan Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, geçtiğimiz gün bir fabrika açılışında görüntü vererek iddiaları önünü kesti. Geçtiğimiz gün görünen Jong-un, Güney Kore sınırında bir karakola ateş açarak ise ilk hamlesini yapmış oldu.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un 3 hafta aradan sonra bir fabrika açılışında görülmesinin ardından ilk gerginlik yaşandı. Kuzey Kore'den Güney Kore sınırına sabaha karşı ateş açıldığı öğrenildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu sabah sınırdaki nöbet kulübesine Kuzey Kore'den ateş açıldığı ve Seul yönetiminin iki kez ateş açarak karşılık verdiği bildirildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, sabah yerel saatle 07.41'de Kuzey Kore tarafından Güney Kore sınırındaki bir askeri karakola birkaç el ateş edildiği kaydedildi.

HANGİ SEBEPLE ATEŞ AÇILDIĞI BİLİNMİYOR

Kısa süre sonra Güney Kore askerlerinin karşı tarafa iki el ateş açarak Kuzey Kore'ye misilleme yaptığı belirtilen açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği bilgisi verildi.

Askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin hangi sebeple Güney Kore'ye ateş açtığını bilmediklerini ve olayın sebeplerinin araştırıldığını açıkladı.

Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var

Kim Jong Un, Güney Kore, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 07:54 


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