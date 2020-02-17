Haftanın Konuğu: Prof. Dr. Ali Bardakoğlu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haftanın Konuğu: Prof. Dr. Ali Bardakoğlu - Son Dakika

Haftanın Konuğu: Prof. Dr. Ali Bardakoğlu

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen "Türkiye Vizyon Konferansları"nın bu haftaki konuğu Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu olacak.

Haftanın Konuğu: Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen "Türkiye Vizyon Konferansları"nın bu haftaki konuğu Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu olacak.


Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü organizasyonu ile düzenlenen ve son dönemin en önemli salon etkinlikleri arasında yer alan "Türkiye Vizyon Konferansları bu hafta da önemli bir isme ev sahipliği yapacak. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün bizzat ilgilendiği ve Kültür Merkezinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'nin tarihsel gelişimi, kültürü, bilimsel alanda ortaya koyduğu gelişmeler ile son döneme ilişkin gündem konuları üzerine bilgiler aktarılırken gelecek Cuma gününün konuğu ise Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu olacak.


14 Şubat Cuma günü saat 18: 30'da Kültür Merkezinde düzenlenecek. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Ali Bardakoğlu, Türkiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

EURO 2020 için 28 milyondan fazla bilet talep edildi
TASS: NATO, Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna askeri destek vermeyecek İran'dan Türkiye'ye çağrı: Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'deki ortak çalışmaları devam etmeli Galatasaray Kulübü, "Central Rent A Car"la iş birliği yaptı

Son Dakika Haberleri
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
19:41 2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 21:24:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Haftanın Konuğu: Prof. Dr. Ali Bardakoğlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]