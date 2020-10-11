Hafter güçlerinin elinden kurtarılan Türk işletmeci Vahit Kiraz, ailesine kavuştu - Son Dakika

LİBYA'da Hafter güçleri tarafından 6 ay boyunca rehin tutulan Vahit Kiraz (60) memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde ailesiyle buluştu. Torunlarını çok özlediğini belirten Kiraz, "Bize cezaevinde 'siz siyasi suçlusunuz' dediler ama biz çalışmak için ordaydık" dedi.

Libya'nın Sirte şehrinde Hafter güçleri tarafından 9 Şubat'ta alıkonulan Vahit Kiraz, Misrata Başkonsolosluğu ve İHH İnsani Yardım Vakfı ve Misrata Kızılay Şubesi koordinasyonu ile önceki gün kurtarılarak İstanbul'a getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Memleketi Adana'nın Kozan ilçesine gelen Kiraz, ailesiyle hasret giderdi. 40 yıldır Libya'da yaşadığını ve 20 yıldır restoran işlettiğini belirten Kiraz, "Orası bizim ekmeğimizi kazandığımız yer" dedi.

Restoranda çalıştığı sırada Hafter ordusunun sırf Türk oldukları için kendilerini tutukladıklarını belirten Kiraz, "Bizleri alıp Bingazi'ye götürüp askeri cezaevinde tuttular. 6 ay gibi bir süre orda kaldık. Bizleri çıkarttılar ama orada 2 Türk vatandaşı daha kaldı. Bize cezaevinde 'Siz siyasi suçlusunuz' dediler ama biz çalışmak için ordaydık. Çalışma izinlerimiz, evraklarımız tamdı. 'Araştıracağız' deyip bizi orda 6 ay tuttuktan sonra bıraktılar. Konsolosluk ve hükümetimiz bizim çıkmamız için çok uğraştı. Hapishaneden çıktıktan sonra bir süre daha bekledikten sonra döndük" diye konuştu.KORİDORLARDA KUŞLARI İZLEDİMEn çok özgürlüğünü özlediğini söyleyen Kiraz, "Hapishanede koridorlarda kuşları izledim. Yumurtadan çıkan yavru kuşları takip ettim. En çok torunlarımı özledim. Allah kimseye böyle bir durumu yaşatmasın. Allah devletimizin yokluğunu göstermesin. Sahipsiz olmak çok kötü bir şey. Devletimizin arkamızda olmasından dolayı sevinçten duygulanıyorum" diye konuştu.HER ZAMAN BİR GÜN DÖNER UMUDUYLA BEKLEDİM6 aydır kocasından haber alamayan Münevver Kiraz (54) ise, "6 aydır yaşadıklarımı bir ben bilirim bir de Allah bilir. Her zaman inşallah bir gün döner umuduyla bekledim. Dua ettim sürekli. Allahım'da dualarımı kabul etti. Kocamı kurtaranlardan Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Babasının canından şüphe eden oğlu İbrahim Kiraz (35) ise çok büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek, "6 aylık süreçte yaşayıp yaşamadığını bilmediğimiz çok büyük sıkıntılar yaşadım. Aylar sonra bir telefon geldi. Babamın cezaevinden çıktığını söylediler bana. Çok sevindik. 6 ay boyunca babam 'Acaba öldü mü? Kaldı mı?' diye çok merak ettik. Allahım'a şükürler olsun sağ salim geldi. Darısı diğer tüm tutuklu vatandaşlara. Başka bir ülkede tutsak kalıp çıkmak kolay değildir. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.