Hagi, Rangers'ta - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hagi, Rangers'ta - Son Dakika

Hagi, Rangers'ta

6 saat önce

Genk'te forma giyen Rumen futbolcu Ianis Hagi, İskoçya ekiplerinden Rangers'e kiralık olarak transfer oldu.

Genk'te forma giyen Rumen futbolcu Ianis Hagi, İskoçya ekiplerinden Rangers'e kiralık olarak transfer oldu.

Efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin yeni takımı belli oldu. Futbol hayatına Belçika'nın Genk takımında sürdüren Hagi, İskoçya'ya transfer oldu. Rangers'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Hagi'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyuruldu. Rangers'ın 21 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladıkları ifade edildi.

Tarihi olan bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu belirten Hagi, taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard da Ianis Hagi'yi bir süredir izlediklerini, takıma fark yapabilecek kaliteye sahip olduğunu ifade etti. Gerrard ayrıca Hagi'yi kadrosuna kattıkları için mutlu olduklarını da sözlerine ekledi.

Genç futbolcu kariyerinde FC Viitorul ve Fiorentina formaları da giydi. Hagi, Genk forması ile bu sezon çıktığı 19 resmi müsabakada 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan Ianis Hagi, Rangers'ta 7 numaralı formayı giyecek.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Hagi, Rangers'ta

Gheorghe Hagi, Genk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:45 Kaynak: İHA
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