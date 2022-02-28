Hak-İş Genel Başkanı Arslan, 6 muhalefet partisinin 28 Şubat programını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Hak-İş Genel Başkanı Arslan, 6 muhalefet partisinin 28 Şubat programını değerlendirdi Açıklaması

28.02.2022 12:56
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, 6 muhalefet partisinin 28 Şubat programını değerlendirdi Açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 6 muhalefet partisinin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem"e ilişkin programını 28 Şubat'ta düzenlenmesine ilişkin, "Bir başka gün yokmuş gibi, Rahmetli Erbakan Hocamızın adeta kemiklerini sızlatırcasına bu darbenin en önemli mimarından birinin etrafında bir...

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 6 muhalefet partisinin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem"e ilişkin programını 28 Şubat'ta düzenlenmesine ilişkin, "Bir başka gün yokmuş gibi, Rahmetli Erbakan Hocamızın adeta kemiklerini sızlatırcasına bu darbenin en önemli mimarından birinin etrafında bir araya geliyorlar. Enteresan değil mi, bu tuhaf bir şey değil mi? Neden 28 Şubat?" değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, bir otelde düzenlenen "28 Şubat Darbesiyle Sendikalar ve Sivil Toplumun Sınavı: Hak-İş Mücadelesi" panelinin açılış konuşmasını yaptı.

Bazı sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve meslek örgütlerinin 28 Şubat darbesine kılıf hazırladığını ve bu darbeyi desteklediğini belirten Arslan, "Beşli çete dediğimiz demokrasiye kan doğrayan bu yapı, aslında apoletli askerlerden daha acımasız, daha alçakça bir tezgahın parçası oldu. Hak-İş buna karşı direndi." dedi.

O süreçte aralarında sendikalar, gazeteciler ve akademisyenlerin bulunduğu gruplara brifingler verildiğini hatırlatan Arslan, şöyle devam etti:

"TÜSİAD normal dönemlerde eğitimle, vesayetle ilgili raporlar yayımlıyordu, hatta 'darbeciler yargılansın' gibi raporlar hazırlatmıştı. Pekiyi 28 Şubat darbesinde ne yaptılar? Muharrem Kayhan, 'Milli Güvenlik Kurulu meşru bir kurul. Bu kurulun aldığı kararları niye tartışıyoruz.' dedi. Geçmişte öyle demiyorsunuz. Dolayısıyla TOBB'a, TESK'e, TİSK'e bağlı insanlar kendi sorunlarının çözümünü beklerken niye bu sorunları bir kenara koydular da darbecilerle iş tuttular? İşte bununla ilgili hesaplaşmayı yapmamız gerekiyor."

"Hesaplaşma darbenin mimarıyla iş birliği yapmaktan geçmemeli"

Arslan, 6 muhalefet partisinin parlamenter sistemle ilgili ilkelerini kamuoyuyla paylaşmak için 28 Şubat tarihini tercih ettiğine dikkati çekerek, partilerden 5'inin 28 Şubat sürecinin mağdurlarından olduğunu kaydetti. Arslan şöyle devam etti:

"Pekiyi, kim kalıyor geriye? Sadece Cumhuriyet Halk Partisi. O günün bakanı olan hanımefendiye 28 Şubat darbesini yapanların söylediklerini buradan tekrar etmek, ifade etmek gerçekten zor ama onlar da orada. Bir başka gün yokmuş gibi, rahmetli Erbakan Hocamızın adeta kemiklerini sızlatırcasına bu darbenin en önemli mimarından birinin etrafında bir araya geliyorlar. Enteresan değil mi, bu tuhaf bir şey değil mi? Neden 28 Şubat? 28 Şubat sürecini, darbesini tartışmayalım diye. Bir siyasetçi diyor ki '28 Şubat darbesiyle 28 Şubat günü hesaplaşmayı başlatıyoruz.' Keşke. Ama hesaplaşma, darbenin mimarıyla iş birliği yapmaktan geçmemeli. Hesaplaşma, bu darbeyi yapanların hesabının sorulacağı başka bir platformdan geçiyor. Üzüntümüz bu. Ama herkes istediği gün toplantı yapabilir, istediği tarihte istediğini söyleyebilir."

Panele, eski Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdinç Yazıcı, Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven, Danıştay Üyesi Muharrem Özkaya ile Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Mehmet Doğan konuşmacı olarak katıldı.

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Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, Muhalefet, 28 Şubat, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hak-İş Genel Başkanı Arslan, 6 muhalefet partisinin 28 Şubat programını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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