HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz" - Son Dakika

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz"

31.12.2020 11:17
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan:

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2020 yılının dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgını ile mücadele ile geçtiğini belirterek, "COVID-19 salgını nedeniyle sağlığımızla, sevdiklerimizle sınandığımız bir yılı geride bırakıyoruz.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2020 yılının dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgını ile mücadele ile geçtiğini belirterek, "COVID-19 salgını nedeniyle sağlığımızla, sevdiklerimizle sınandığımız bir yılı geride bırakıyoruz. 2021 yılının, salgınla mücadelede başarıya ulaştığımız ve yaralarımızı sararak üretim, yatırım ve istihdam başta olmak üzere her alanda önemli kazanımların elde edildiği bir yıl olmasını diliyoruz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeni yıl dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"2020 yılı dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgını ile mücadele ile geçti. COVID-19 salgını nedeniyle sağlığımızla, sevdiklerimizle sınandığımız bir yılı geride bırakıyoruz. 2021 yılının salgınla mücadelede başarıya ulaştığımız ve yaralarımızı sararak üretim, yatırım ve istihdam başta olmak üzere her alanda önemli kazanımların elde edildiği bir yıl olmasını diliyoruz.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgınıyla mücadele konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Hazine ve Maliye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Sağlık ve İçişleri başta olmak üzere ilgili Bakanlıklarımız, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ve milletimiz omuz omuza tüm dünyaya örnek bir mücadele yürütmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlarımıza, emeği geçen herkese bu kararlı duruşu sebebiyle teşekkür ediyoruz.

Yaşanan Pandemi süreci sağlık çalışanlarını olduğu kadar emek mücadelesinde olan işçi kesimini de olumsuz şekilde etkilenmektedir. Bir yandan gelirini kaybetmemek için mücadele eden çalışanlar, diğer yandan virüse yakalanmamak için mücadele etmektedir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Sağlık Bakanlığı'nın, sağlık çalışanları için COVID-19'un vazife malulü veya meslek hastalığı sayılmasına ilişkin olarak yayınlamış olduğu genelgeyi olumlu buluyoruz. Bununla birlikte COVID-19 tüm çalışanlar için iş kazası veya meslek hastalığı olarak değerlendirilmesi yönündeki talebimizi bir kez daha iletmek istiyoruz. COVID-19'un tüm çalışanlar için meslek hastalığı ve iş kazası olarak değerlendirilmesi için tanı, tespit ve bildirim sisteminin oluşturularak hastalığın illiyet bağının kurulması için; Sağlık Bakanlığına bağlı üniversite, araştırma vb. hastanelerin çalışan sağlığını inceleyen birimlerin desteklenmesi ve SGK ile işbirliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak; üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar başta olmak üzere diğer ülkelerdeki uluslararası sendikalar ile başta eşitsizlikler, işsizlik, fakirlik, açlık, zorunlu göç ve sosyal dışlanma ile mücadele; çevre katliamlarına, çölleşmeye, savaşlara ve teröre karşı, demokrasinin ve insan haklarının geliştirilmesine yönelik çaba ve girişimlerde, artan işbirliği ve dayanışma ile faaliyetlerde bulunuyoruz. Türkiye'nin bölgemizde ve etkin, güçlü, oyun kurucu bir bölgesel güç olma yolunda ortaya koyduğu çabaları destekliyoruz. Güvenlik güçlerimize, ülke içinde ve ülke dışında terörle mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalarda başarılar diliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Evlatları dağa kaçırılan annelerin evlatlarına kavuşmaları için yaptıkları mücadelenin çok anlamlı ve çok değerli olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz. Diyarbakır HDP il binası önünde 486 gündür evlat nöbetinde olan annelerle dayanışma içinde olmaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz.

Covid-19 ile mücadelede başarıya ulaşıldığı, bölgemizde ve küremizde sürmekte olan katliamların, acı ve gözyaşının bir an önce son bulduğu, açlığın, yoksulluğun ve işsizliğin olmadığı, sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyoruz. 2021 yılının ülkemize, milletimize, insanlığa ve büyük HAK-İŞ ailesine sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyoruz." - ANKARA

Mahmut Arslan, Yeni Yıl, Türkiye, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: 'Yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz' - Son Dakika


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