Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Yozgat'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, ülkenin bağımsızlığı, birliği, demokrasisi ve geleceği için gözünü kırpmadan fedakarlık yapabilecek bir örgüt olduklarını söyledi.

Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Yozgat Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Arslan, taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecini anlattı.

Arslan, dünyada neoliberal sistemin ülkelere "devleti küçültün" dayatmasında bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"KİT'leri özelleştirin baskılarıyla IMF'yi, Dünya Bankasını kullanarak özelleştirme ve talan sistemini ülkemize dayattılar. Emeklilikte yaşı bekleyenler var. Bunun mimarı IMF'dir. Bunu 1999 yılında Türkiye Cumhuriyeti hükümeti getirdi diyebilirsiniz, doğru. 'Çalışma hayatına girmiş insanların emeklilik sistemiyle oynamayın.' dedik. Bize söylenen şu, 'IMF'den 200 milyon dolar kredi almak için hükümet söz vermiş, imza atmış.' Kanun çıktı, ne oldu peki, bu ülke ne yazık ki 30 yıldır EYT'nin her gün çığlığının büyüyerek devam ettiği bir duruma düştü. O yüzden Türkiye'de olup bitenleri analiz ederken dışarıda neler olduğunu görmemiz gerekiyor."

"IMF demek, yokluk, adaletsiz, karanlık bir dönem demektir"

IMF ile yapılan görüşmeleri eleştiren Arslan, şu görüşleri dile getirdi:

"Yine bugün bazı siyasi partiler, muhalefet, IMF ile kapalı kapılar arkasında görüşme yapıyor. Bu ülke IMF ile 18 defa anlaşma yapmış, her birinde ekonomik ve siyasi kriz çıkmış. IMF demek, yokluk, adaletsiz, karanlık bir dönem demektir. Onun için hükümete, Sayın Cumhurbaşkanı'na 2013'ten bu tara IMF baskılarına teslim olmadığı için ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz biliyoruz ki, IMF demek gerçekten kaos demek, o yüzden IMF'den çözüm arayanları da kınıyorum çünkü IMF aynı zamanda uluslararası kapitalizmin, küresel emperyalizmin bir aracı olarak faaliyetini sürdürmektedir."

Mahmut Arslan, Hak-İş'in, 46 yıllık mücadelesinde elde ettiği başarıyla bugün Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonlarından biri olduğuna değinerek, şunları aktardı:

"750 bine yakın üyemiz, 81 il başkanımız, 21 sendikamız, 250 şubesiyle Türkiye'nin her yerinde büyük bir organizasyondan bahsediyoruz. Ama biz büyüdükçe mütevazı olmaya, büyüdükçe haddimizi bilmeye mecburuz, ayaklarımız yerden kesilmiyor çok şükür. Neden 750 bin bize yetmiyor da ondan 7 milyonlara ulaşmak zorundayız? Bu ülkenin gücü diyorsak Hak-İş'e, bütün işçileri Hak-İş'te toplanmaya ve bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu ülkenin bağımsızlığı ve birliği, demokrasimiz, geleceğimiz için fedakarlık yapılması gerektiğinde bunu gözünü kırpmadan yapabilecek bir örgütüz."

Konuşmanın ardından Hizmet-İş Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Arslan'a çiçek takdim etti.

Kongreye, Hizmet-İş Onursal ve Kurucu Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ilçe ve belde belediye başkanları ile işçiler katıldı.