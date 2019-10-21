Son Dakika Haberleri: Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne atandı
Son Dakika Dünya Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne atandı

Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne atandı

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanarak İran ambargosunu deldiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan ve temmuz ayında Türkiye'ye dönen Hakan Atilla, Borsa İstanbul'un Genel Müdürlüğüne atandı

Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne atandı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanarak İran ambargosunu deldiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan ve temmuz ayında Türkiye'ye dönen Hakan Atilla, Borsa İstanbul'un Genel Müdürlüğüne atandı.


Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul AŞ'nin bugün düzenlenen yönetim kurulu toplantısında Genel Müdürlük görevine Mehmet Hakan Atilla seçildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Mehmet Hakan Atilla, Borsa İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:33 
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