Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne atandı
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanarak İran ambargosunu deldiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan ve temmuz ayında Türkiye'ye dönen Hakan Atilla, Borsa İstanbul'un Genel Müdürlüğüne atandı
Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanarak İran ambargosunu deldiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan ve temmuz ayında Türkiye'ye dönen Hakan Atilla, Borsa İstanbul'un Genel Müdürlüğüne atandı.
Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul AŞ'nin bugün düzenlenen yönetim kurulu toplantısında Genel Müdürlük görevine Mehmet Hakan Atilla seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:33
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