Hakan Fidan'dan Ali Koç ve Dursun Özbek'e telefon: Siz benden daha mı Atatürkçüsünüz? - Son Dakika
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Hakan Fidan'dan Ali Koç ve Dursun Özbek'e telefon: Siz benden daha mı Atatürkçüsünüz?

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bakan Fidan'ın bu görüşmede iki başkana ''Siz benden daha fazla mı Atatürkçüsünüz?'' sorusunu yönelttiği öğrenildi.

13.02.2024 15:29  Güncelleme: 16:22
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi, kulüplerin Atatürk tişörtü ve pankart taleplerinin karşılanmaması nedeniyle ertelenmişti. Günlerce konuşulan bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

"BENDEN DAHA MI ATATÜRKÇÜSÜNÜZ?"

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin iddiasına göre; yaşanan krizin Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri zedelemesinden endişe eden Bakan Fidan'ın Dursun Özbek ve Ali Koç'a "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yetişmiş birisi olarak siz benden daha mı Atatürkçüsünüz?" şeklinde bir soru yönelttiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

29 Aralık'ta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşanmıştı. Bu gelişme üzerine bir toplantı yapan kulüp yetkilileri karşılaşmaya çıkmama kararı almış ve iki takım arasında oynanacak mücadele iptal edilmişti.

Hakan Fidan\'dan Ali Koç ve Dursun Özbek\'e telefon: Siz benden daha mı Atatürkçüsünüz?

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • babasultan: Bence evet senden daha atatürkçüler 205 274 Yanıtla
  • Enes Küskü: Fidan söylemişse yorum bile yapamayız adam tam bi efsane 260 129 Yanıtla
  • Necati Kaya: Hiç şüphe yok evet . Senden daha Atatürkçü oldukları kesin. 101 135 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever: Biz müslüman Türkleriz Arap değiliz ve ölene kadar Atatürkçüyüz yaşasın Türkiye cumhuriyeti ne mutlu türküm diyene 140 82 Yanıtla
  • Kadir Can: Başka ülkede Atatürk t-shirt çıkma amacı ney nedemeye calisiyon o ülkeye Atatürk bahane dert başka kendi ulkenizde ciksaniza Atatürk bu kadar seviyorsa Ali Koç her maça Atatürk t-shirt çıkarsın Yunanistanda yapsın onu 41 48
  • Azat Deniz: Kolpacino 23 27 Yanıtla
  • Gülçin Aslan: Atatürkçüyüz diye geçinenlerin hiçbirinde zerre Atatürk sevgisi yok. Misal Tarkan Şahan Aras Bulut hepsi menfaat 29 20 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Bu soruyu soran kişinin Atatürkçülüğünden şüphe ederim. Bir de kaynak nedir acaba? 25 23 Yanıtla
  • Görkem Altuntas: ATATÜRK TÜRK MİLLİYETÇİSİDİR.Türk milliyetçisiyim diyen herkes ATATÜRK’çüdür gerisi tırıvırı kolpadan atatürkçüdür 36 11 Yanıtla
  • Murat Eri : Bu nasıl bir sorudur sizmi karar mercii oldunuz kimin kimi nasıl saydığı sevgisi vs sizde sevebilirsiniz ATATÜRK,ü ama bu soru olmamış 20 17 Yanıtla
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Suudi Arabistan, Dursun Özbek, Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Gündem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Gündem Hakan Fidan'dan Ali Koç ve Dursun Özbek'e telefon: Siz benden daha mı Atatürkçüsünüz? - Son Dakika


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