Hakan Fidan\'dan Ali Koç ve Dursun Özbek\'e telefon: Siz benden daha mı Atatürkçüsünüz?

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi, kulüplerin Atatürk tişörtü ve pankart taleplerinin karşılanmaması nedeniyle ertelenmişti. Günlerce konuşulan bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

"BENDEN DAHA MI ATATÜRKÇÜSÜNÜZ?"

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin iddiasına göre; yaşanan krizin Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri zedelemesinden endişe eden Bakan Fidan'ın Dursun Özbek ve Ali Koç'a "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yetişmiş birisi olarak siz benden daha mı Atatürkçüsünüz?" şeklinde bir soru yönelttiği öğrenildi.