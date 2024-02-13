Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi, kulüplerin Atatürk tişörtü ve pankart taleplerinin karşılanmaması nedeniyle ertelenmişti. Günlerce konuşulan bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin iddiasına göre; yaşanan krizin Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri zedelemesinden endişe eden Bakan Fidan'ın Dursun Özbek ve Ali Koç'a "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yetişmiş birisi olarak siz benden daha mı Atatürkçüsünüz?" şeklinde bir soru yönelttiği öğrenildi.
29 Aralık'ta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşanmıştı. Bu gelişme üzerine bir toplantı yapan kulüp yetkilileri karşılaşmaya çıkmama kararı almış ve iki takım arasında oynanacak mücadele iptal edilmişti.
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Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bakan Fidan'ın bu görüşmede iki başkana ''Siz benden daha fazla mı Atatürkçüsünüz?'' sorusunu yönelttiği öğrenildi.
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Son Dakika › Gündem › Hakan Fidan'dan Ali Koç ve Dursun Özbek'e telefon: Siz benden daha mı Atatürkçüsünüz? - Son Dakika
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