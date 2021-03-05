Hakan Taşıyan güzel haberi duyurdu: Donör uyumlu çıktı - Son Dakika

Hakan Taşıyan güzel haberi duyurdu: Donör uyumlu çıktı

05.03.2021 07:43
Hakan Taşıyan güzel haberi duyurdu: Donör uyumlu çıktı, System.String[]

DONÖR UYLUMLU ÇIKTITaşıyan için uygun donör bulundu.

DONÖR UYLUMLU ÇIKTI

Taşıyan için uygun donör bulundu. İzmir'de bir kadavradan alınan donör, Ankara'ya getirildi. Şarkıcının sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı: "Bugün değerli doktorlarımızın aranan donörün bulunması haberini vermesiyle birlikte, büyük bir sevinç yaşadık. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki doktorlarımız, yaptıkları tektikler neticesinde donörün uyumlu olduğunu belirterek akşam üzeri 16.00 civarı karaciğer nakil ameliyatına başlamışlardır. Şu anda ameliyat süreci devam etmektedir. Bu süreçte dualarıyla ve canı gönülden çığ gibi büyüyen sevgileriyle yanımızda olan tüm Hakan Taşıyan sevenlerinin ve gönül dostlarının dualarını bekliyoruz. Ameliyat süreci sonrasında tekrar bilgilendirme yapılacaktır."

NE OLMUŞTU?

Ankara'da yaşayan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık 1 yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. Hakan Taşıyan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak, 4 ay önce tekrar rahatsızlanan Hakan Taşıyan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada yapılan tetkitlerin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanenin Onkoloji bölümünde tedavi altına alınan Taşıyan için, acil olarak böbrek ve karaciğer nakline ihtiyaç olduğu tespit edildi. Ailesinden alınan örnekler sonucunda Taşıyan'ın kız kardeşinin böbreğinin Hakan Taşıyan'a nakledilebileceği belirlendi. Ancak Taşıyan'a karaciğer için herhangi donör bulanamadığı öğrenildi. Taşıyan'ın tedavisi hastanede devam ediyor.

Sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Hakan Taşıyan; 'Dualarınıza ihtiyacım var gönül Dostlarım. Tekrar görüşmek dileğiyle' ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK BİR MÜCADELE VERİLİYOR'

Hakan Taşıyan'ın son durumu ile ilgili bilgi veren yakın arkadaşı Radyo Program Yapımcısı Hakan Yılmaz, "Yaklaşık 1 yıldır süren hastane trafiğimiz var. Hakan şuan Şehir Hastanesi Onkoloji bölümünde tedavi görüyor. Tedavi sürecimiz yaklaşık 4 aydır burada devam ediyor. Hakan kardeşim, belli dönemlerde diyaliz ünitesine giriyor. Ayrıca kendisini stabil tutmak için mideden su boşaltma yöntemiyle büyük bir mücadele veriliyor. Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki durumdan dolayı acil olarak nakil bekliyor. Şu anda beklemedeyiz. Böbreğini kız kardeşinden alacaklar. Ancak karaciğer nakli ile gerçekleşeceği için bekliyoruz. Ayrıca '0rh+ ve Brh+' kan grubundaki kişilerden karaciğer alınabiliyor. Ailesindeki tüm yakınlarının kontrolleri yapıldı ancak hiçbirinin dokusu uyuşmadı. Kendisi ailesiyle görüşüyor. Konuşmasında herhangi bir sıkıntı yok. Bu konuda hastanemiz çok iyi. Ayrıca Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'da gerçekten konuyla çok alakadar, bu vesileyle kendisine tekrar tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Dünyaca bilinen doktorlar tarafından süreç takip ediliyor. Karaciğer bulunduktan sonra inşallah sağlığına kavuşup bu hastaneden ayrılacak. Sosyal medyadaki paylaşımdan sonra bizleri ve bakanlığı arayan çok kişi oldu" dedi.

Hakan Taşıyan güzel haberi duyurdu: Donör uyumlu çıktı

Şehir Hastanesi, Hakan Taşıyan, Ankara, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Hakan Taşıyan güzel haberi duyurdu: Donör uyumlu çıktı - Son Dakika Magazin


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