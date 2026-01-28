Apar topar hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan\'dan haber var

Kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan sanatçı Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili Etlik Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Mücahit Balcı, açıklamalarda bulundu.

YOĞUN BAKIMDA İZLEM ALTINDA

Prof. Dr. Balcı, Hakan Taşıyan'ın kalp krizi şüphesiyle hastaneye başvurduğunu belirterek, "Gerekli klinik ve laboratuvar değerlendirilmesi sonrasında kardiyolojik açıdan düşük riskli kabul edilmiştir ve önlem amaçlı olarak koroner yoğun bakımda izlem altına alınmıştır." dedi.

"HAYATİ BULGULARI STABİL"

Taşıyan'ın karaciğer ve böbrek nakil öyküsü bulunması nedeniyle mevcut klinik durumunun multidisipliner bir yaklaşımla sürdürüldüğünü ifade eden Balcı, "Şu anda böbrek fonksiyon testlerinde yükselme olduğundan dolayı bu süreç titizlikle multidisipliner olarak tedavi edilmektedir, gereken tıbbi takip süreci yapılmaktadır. Hastanın genel durumu gayet iyidir, hayati bulguları stabildir. Hastanemiz bünyesinde şu an tedavisi sürmektedir." bilgisini paylaştı.

"GENEL DURUMU İYİ"

Prof. Dr. Balcı, Taşıyan'ın ne zaman taburcu edileceğine ilişkin soru üzerine, "Multidisipliner yaklaştığımız için diğer branşlarla her gün danışarak biz bu kararı alıyoruz. Ama genel durumu gayet iyi, onu söyleyebiliriz. Tabii diğer branşlarla ortak vereceğimiz bir karar ama yakın bir süreç içerisinde taburcu olacağını söyleyebiliriz. Hastamız, böbrek ve karaciğer nakilli olduğu için herhangi bir ziyarette bulunulmasını uygun görmüyoruz. Bu konuda herkesin titizlikle davranmasını özellikle rica ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Kalp krizi şüphesi ile hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da girmişti. Erdoğan'ın, Taşıyan için her şeyin yapılması talimatını verdiği ifade edilmişti.