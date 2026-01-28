Apar topar hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan'dan haber var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Apar topar hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan'dan haber var

Apar topar hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan\'dan haber var
28.01.2026 13:16  Güncelleme: 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kalp krizi şüphesi ile hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi. Koroner yoğun bakımda izlenen ünlü sanatçının hayati bulgularının stabil olduğu genel durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.

Kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan sanatçı Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili Etlik Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Mücahit Balcı, açıklamalarda bulundu.

YOĞUN BAKIMDA İZLEM ALTINDA

Prof. Dr. Balcı, Hakan Taşıyan'ın kalp krizi şüphesiyle hastaneye başvurduğunu belirterek, "Gerekli klinik ve laboratuvar değerlendirilmesi sonrasında kardiyolojik açıdan düşük riskli kabul edilmiştir ve önlem amaçlı olarak koroner yoğun bakımda izlem altına alınmıştır." dedi.

Apar topar hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan'dan haber var

"HAYATİ BULGULARI STABİL"

Taşıyan'ın karaciğer ve böbrek nakil öyküsü bulunması nedeniyle mevcut klinik durumunun multidisipliner bir yaklaşımla sürdürüldüğünü ifade eden Balcı, "Şu anda böbrek fonksiyon testlerinde yükselme olduğundan dolayı bu süreç titizlikle multidisipliner olarak tedavi edilmektedir, gereken tıbbi takip süreci yapılmaktadır. Hastanın genel durumu gayet iyidir, hayati bulguları stabildir. Hastanemiz bünyesinde şu an tedavisi sürmektedir." bilgisini paylaştı.

"GENEL DURUMU İYİ"

Prof. Dr. Balcı, Taşıyan'ın ne zaman taburcu edileceğine ilişkin soru üzerine, "Multidisipliner yaklaştığımız için diğer branşlarla her gün danışarak biz bu kararı alıyoruz. Ama genel durumu gayet iyi, onu söyleyebiliriz. Tabii diğer branşlarla ortak vereceğimiz bir karar ama yakın bir süreç içerisinde taburcu olacağını söyleyebiliriz. Hastamız, böbrek ve karaciğer nakilli olduğu için herhangi bir ziyarette bulunulmasını uygun görmüyoruz. Bu konuda herkesin titizlikle davranmasını özellikle rica ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Kalp krizi şüphesi ile hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da girmişti. Erdoğan'ın, Taşıyan için her şeyin yapılması talimatını verdiği ifade edilmişti.

Apar topar hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan'dan haber var
Kaynak: AA

Hakan Taşıyan, Kalp Krizi, Ünlüler, Hastane, Güncel, Balcı, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Apar topar hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan'dan haber var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim ’’Gelirim yok’’ dedi Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! ''Gelirim yok'' dedi
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
ABD First Lady’si Melania Trump’tan barışçıl protesto çağrısı ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı

13:58
Bütün dünya onu konuşuyor Farioli Porto’da harikalar yaratıyor
Bütün dünya onu konuşuyor! Farioli Porto'da harikalar yaratıyor
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
13:48
Real Madrid’den Arda Güler için olay açıklama
Real Madrid'den Arda Güler için olay açıklama
13:18
Uçak kalktı kalkacak Galatasaray’dan transferde 3. bomba
Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:09
Sinem’i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Sinem'i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 14:13:42. #7.11#
SON DAKİKA: Apar topar hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan'dan haber var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.