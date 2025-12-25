78 kişinin öldüğü Hakimbey Apartmanı davasında cezalar belli oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Hakimbey Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada tutuksuz yargılanan 6 sanıktan 2'sine 17 yıl 6 ay, 2'sine 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken, 2 sanık beraat etti.

Kahramanmaraş merkez 6 Şubat depremlerinde Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Zafer Mahallesi'nde bulunan Hakimbey Apartmanı yıkıldı. Enkaz altında kalan aralarında Milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın da bulunduğu 78 kişi yaşamını yitirdi.

22 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA DAVA AÇILDI

Apartmanın yıkılmasına ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, proje müellifi, Bülent Yeroğlu, betonarme uygulama projesine onay veren belediyenin inşaat mühendisi Ahmet Özer, Mimar Abdurrahman Yavuz, İnşaat mühendisi Basri Ardağ, İnşaat mühendisi Demet Doğan ve dönemin Belediye İmar işleri Müdürü Mustafa Bingöl olmak üzere 6 sanık hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 2 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Tutuksuz 6 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya; depremde yaşamını yitirenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Mimar Abdurrahman Yavuz ile 26 kişinin yaşamını yitirdiği Balanlı Apartmanı davasında 15 yıl 9 ay hapis cezası ile tutuklanan İnşaat Mühendisi Bülent Yeroğlu'da SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Duruşmada yakınlarını kaybedenlerin aileleri sorumluların en yüksek cezası almasını isterken, sanık ve sanık avukatları ise beraat talebinde bulundu.

MAHKEME KARARLARINI VERDİ

Mahkeme heyeti, proje müellifi Bülent Yeroğlu'na ve Mimar Abdurrahman Yavuz'a 17 yıl 6 ay, betonarme uygulama projesine onay veren belediyenin inşaat mühendisi Ahmet Özer ve dönemin Belediye İmar işleri Müdürü Mustafa Bingöl'e 10 yıl hapis cezasına çarptırırken, inşaat mühendisleri Demet Doğan ile Basri Ardağ'a da beraat kararı verdi.

Hakimbey Apartmanı'nın yıkılması ile ablasını ve kız kardeşini kaybeden Yunus Öner, bu sürece gelene kadar hep yalnız bırakıldıklarını belirterek, "Ağır ceza mahkemesi uygun gördüğü kararları verdi. Yargılanmayan kısımlarda vardı. Bürokrasi burada kurumları korudu. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bu konuda birinci derece sorumlu iken hiçbir yetkili yargılanmadı. Mahkemeye getiremedik. Bu da içimizi acıtan bir durum. Gerekli şikayetlerimizi yaptık inşallah onlarda yargılanacak." dedi.

Milli Basketbolcu Nilay Aydoğan'ın abisi Ömer Berkay Aydoğan ve annesi Mediha Sevgi Aydoğan'da davanın yaklaşık 2 yıldır sürdüğünü belirterek, "Türk halkının normali deprem, sel ve yangın olduğu zaman ölmek olmamalı. Suçlular cezasını almalı ve herkes görevini yapmalı." dedi.

Dava avukatlarından Kerem Kaptanoğlu, mahkeme bugün yüksek cezalar ile bilinçli taksirle kararını açıkladı. Süreç devam ediyor ve bunun takibini sağlayacağız. İnşallah bu karar mağdur ailelerinin vicdanını bir nebze olsun rahatlatmıştır" dedi.