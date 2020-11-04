Hakkari'deki hain saldırıda şehit düşen işçinin kanı yerde kalmadı - Son Dakika

Hakkari'deki hain saldırıda şehit düşen işçinin kanı yerde kalmadı

04.11.2020 20:35
Hakkari'deki hain saldırıda şehit düşen işçinin kanı yerde kalmadı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristin Derecik'te işçilere saldıran terörist gruptan olduğu bildirildi. Derecik'te terör saldırısı sonucu 1 sivil işçi şehit düşerken, 2 sivil işçi de ağır yaralanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şemdinli Balkayalar bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristin, Derecik bölgesinde yol yapım çalışması yapan ve evine ekmek götürmekten başka amacı olmayan masum işçi kardeşlerimize saldıran terörist gruptan olduğu belirlendi" bilgisine yer verildi.

"KANI YERDE KALMADI"

Açıklamada, "Hain saldırıda şehit düşen işçi kardeşimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak." ifadesi kullanılırken bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonların sürdüğü kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca yol çalışması yapan iş makinesine yönelik saldırıda 1 işçi şehit olmuş, 2 işçi yaralanmıştı.

DERHAL OPERASYON BAŞLATILMIŞTI

Sivillere yönelik hain saldırı sonrası bölgede operasyon başlatıldığını duyuran MSB, "Saldırı haberi alınır alınmaz derhal operasyon başlatılmış, bölge havadan ve karadan ateş altına alınmıştır." açıklamasını yapmıştı.

"Kahraman Mehmetçiklerimiz şehit kardeşimizin kanını yerde bırakmayacak, bu kalleş saldırının hesabı misliyle sorulacaktır." ifadesine yer verilen açıklamadan sonra MSB'nin Twitter hesabından yapılan ilk paylaşımda 2, daha sonra yapılan paylaşımda ise 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği ifade edilerek bölgede toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Hakkari'de hain terör saldırısı: 1 işçi şehit, 2 işçi de yaralı
Hakkari'deki hain saldırıda şehit düşen işçinin kanı yerde kalmadı

Milli Savunma Bakanlığı, Derecik, Hakkari, İşçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'deki hain saldırıda şehit düşen işçinin kanı yerde kalmadı - Son Dakika


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