Hakkari'de şehit 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, PKK 'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora (28) ile Piyade Er Mehmet Günay (21) Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Baski Tepe üs bölgesi mevkiinde keşif gözetleme görevi icra eden askerlere teröristlerce saldırı düzenlendi. Saldırıda Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora ile Piyade Er Mehmet Günay şehit olurken, bir asker de yaralandı. Yaralı asker, helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, hastane morguna kaldırılan şehit iki askerin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından ambulanslarla Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na getirilerek, tören düzenlendi.

Şehit Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören alanına getirildi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından, özgeçmişi okunan şehitler, yapılan duaların ardından helikopterle Yüksekova Sehalattin Eyyubi Havalimanı'na oradan da uçakla memleketeri Tokat ve Hatay'a uğurlandı.

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- Hakkari