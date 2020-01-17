Hakkari'de şehit düşen sözleşmeli er Kaplan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de şehit düşen sözleşmeli er Kaplan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Hakkari'de şehit düşen sözleşmeli er Kaplan son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan piyade sözleşmeli er Tolga Kaplan'ın cenazesi memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Hakkari'de şehit düşen sözleşmeli er Kaplan son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan piyade sözleşmeli er Tolga Kaplan'ın cenazesi memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Şehit Kapan için merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ndeki cenaze törenine babası Yusuf Kaplan, 8 kardeşi, aile yakınları ile Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehidin kardeşleri, tören sırasında tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca omuzlarda taşınarak top arabasına konuldu.

Şehidin cenazesi, Akbelen Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Kaplan'ın, annesini 14 ay önce kanser nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada piyade sözleşmeli erler Tolga Kaplan ve Sait Miyanyedi şehit olmuştu.

Hakkari, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:24 Kaynak: AA
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