Hakkari'de Uçurumdan Düşen Pikap: 2 Ölü

16.11.2025 19:27
Hakkari'de 150 metrelik uçurumdan düşen pikapta 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hakkari'de yaklaşık 150 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düşen pikapta yaralanan 4 kişiden durumu ağır olan 2'si hayatını kaybetti.

PİKAP, UÇURUMDAN ZAP SUYU'NA DÜŞTÜ

Kent girişindeki Sere Solan mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pikap, kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Suya indirilen botla araca ulaşan ekipler, AFAD gönüllüsü rafting antrenörleri Ramazan İlhan ve Selçuk Tunç'un da desteğiyle arka camı kırarak araçtaki 2 kişiyi yaralı kurtardı. Botla kıyıya getirilerek vatandaşların yardımıyla ambulanslara taşınan 2 yaralı, Hakkari Devlet Hastanesine götürüldü. Daha sonra vinç yardımıyla suyun kenarına alınan pikaptan çıkarılan Macit ve Sıtkı Dayan da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 YARALI HAYATINI KAYBETTİ

Aracın düştüğünü görerek içindekilere yardım etmek için suya giren ve mahsur kalan bir kişi ise ekiplerce sudan çıkarıldı. Durumları ağır olan Macit ve Sıtkı Dayan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan birinin durumunun iyi olduğu, diğerinin da Van'a sevk edileceği öğrenildi. Vinçle yolun kenarına çıkarılan pikap, çekiciye konuldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, Kurtarma, Hakkari, Güncel, Olay, Kaza, Son Dakika

