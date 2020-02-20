Hakkari kar yığını altında kalmaktan son anda kurtuldular - Son Dakika
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Hakkari kar yığını altında kalmaktan son anda kurtuldular

12 dakika önce

Kar yığını altında kalmaktan son anda kurtuldularHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kızakla karda kayan aile, çatıdan düşen kar yığınının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kar yığını altında kalmaktan son anda kurtuldular

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kızakla karda kayan aile, çatıdan düşen kar yığınının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yüksekova'da etkili olan kar yağışının ardından Esentepe Mahallesi'nde yaşayan bir aile, sokakta kızağa bindi. Ancak evlerinin önündeki yokuştan, kızaklarla kayan aile üyeleri, tek katlı bir evin çatısından düşen kar yığınının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA, Hakkari (DHA)

Hakkari kar yığını altında kalmaktan son anda kurtuldular

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:10 Kaynak: DHA
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