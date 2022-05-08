HAKKARİ KARAYOLUNDAKİ GÜZELDERE GEÇİDİ, 'KAR' VE 'TİPİ' NEDENİYLE ULAŞIMA KAPATILDI - Son Dakika
Üye Girişi

HAKKARİ KARAYOLUNDAKİ GÜZELDERE GEÇİDİ, 'KAR' VE 'TİPİ' NEDENİYLE ULAŞIMA KAPATILDI

08.05.2022 12:17

Hakkari karayolundaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde aniden bastıran kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşadı.

Hakkari karayolundaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde aniden bastıran kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşadı. Tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşarken, Başkale Kaymakamlığı karayolunun saat 18.45 itibariyle ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde aniden bastıran kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Karla birlikte etkili olan tipi nedeniyle çok sayıda araç yoldan çıkıp mahsur kalırken, yolun açılması için Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Başkale Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi

Van- Başkale (Güzeldere Geçidi) kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün saat 18.45 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır. Kesintisiz ulaşım için çalışmalar aralıksız devam ediyor, yol açılınca trafik tekrar verilecektir.

Karayolları 11'inci Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun tekrar açılması için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

SARAY'DA DOLU YAĞIŞI

Hakkari karayolundaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde aniden bastıran kar ve tipinin ardından Van'ın Saray ilçesinde de dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren dolu nedeniyle kırsal mahalleler beyaza büründü. Ceviz büyüklüğündeki dolu, ekili tarım arazilerine zarar verdi.

HAKKARİ KARAYOLUNDAKİ GÜZELDERE GEÇİDİ, 'KAR' VE 'TİPİ' NEDENİYLE ULAŞIMA KAPATILDI
HAKKARİ KARAYOLUNDAKİ GÜZELDERE GEÇİDİ, 'KAR' VE 'TİPİ' NEDENİYLE ULAŞIMA KAPATILDI
HAKKARİ KARAYOLUNDAKİ GÜZELDERE GEÇİDİ, 'KAR' VE 'TİPİ' NEDENİYLE ULAŞIMA KAPATILDI
HAKKARİ KARAYOLUNDAKİ GÜZELDERE GEÇİDİ, 'KAR' VE 'TİPİ' NEDENİYLE ULAŞIMA KAPATILDI

YORUMLAR
500
Van-Hakkari karayolu binek araçlara açıldı Van-Hakkari karayolu binek araçlara açıldı Hakkari karayolundaki Güzeldere Geçidi, 'kar' ve 'tipi' nedeniyle ulaşıma kapatıldı (2) Hakkari karayolundaki Güzeldere Geçidi, 'kar' ve 'tipi' nedeniyle ulaşıma kapatıldı (2)

Tragger, Başkale, Hakkari, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAKKARİ KARAYOLUNDAKİ GÜZELDERE GEÇİDİ, 'KAR' VE 'TİPİ' NEDENİYLE ULAŞIMA KAPATILDI - Son Dakika


Son Dakika
11:24 "Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi
11:20 Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı
11:17 Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin Anneler Günü'nde konuştu: En büyük hediyem katilin en ağır cezayı alması
10:54 Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Annelerimiz müşfik bir sığınaktır
10:45 Uzman isim kangalların diğer köpeklerden en büyük farkını açıkladı: Aile içi çiftleşme yapmıyorlar
10:33 Luhansk Valisi acı haberi verdi: Sivillerin saklandığı okula yapılan saldırıda 60 Ukraynalı hayatını kaybetti
10:30 Polisin kıskaca aldığı "Gargamel" lakaplı uyuşturucu taciri evinde sobelendi
10:28 Taksim'de yabancı uyruklu bir kişi "öleceğim" diyerek köprüden aşağı atladı
11:47 Şampiyonluk kutlamalarında neredeyse bayılacaktı! Abdülkadir Ömür'ün zor anlarının görüntüleri ortaya çıktı
09:58 İstanbul'da elti dehşeti! Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 12:25:48. #1.12#
SON DAKİKA: HAKKARİ KARAYOLUNDAKİ GÜZELDERE GEÇİDİ, 'KAR' VE 'TİPİ' NEDENİYLE ULAŞIMA KAPATILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement