HAKKARİ KARAYOLUNDAKİ GÜZELDERE GEÇİDİ, 'KAR' VE 'TİPİ' NEDENİYLE ULAŞIMA KAPATILDI - Son Dakika

Hakkari karayolundaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde aniden bastıran kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşadı. Tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşarken, Başkale Kaymakamlığı karayolunun saat 18.45 itibariyle ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde aniden bastıran kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Karla birlikte etkili olan tipi nedeniyle çok sayıda araç yoldan çıkıp mahsur kalırken, yolun açılması için Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Başkale Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi

Van- Başkale (Güzeldere Geçidi) kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün saat 18.45 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır. Kesintisiz ulaşım için çalışmalar aralıksız devam ediyor, yol açılınca trafik tekrar verilecektir.

Karayolları 11'inci Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun tekrar açılması için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

SARAY'DA DOLU YAĞIŞI

Hakkari karayolundaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde aniden bastıran kar ve tipinin ardından Van'ın Saray ilçesinde de dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren dolu nedeniyle kırsal mahalleler beyaza büründü. Ceviz büyüklüğündeki dolu, ekili tarım arazilerine zarar verdi.