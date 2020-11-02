Hakkari Valiliğinden Esendere'de bir kişinin ölümüyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Hakkari Valiliğinden Esendere'de bir kişinin ölümüyle ilgili açıklama Açıklaması

02.11.2020 13:13
Hakkari Valiliğinden Esendere'de bir kişinin ölümüyle ilgili açıklama Açıklaması, System.String[]

Hakkari Valiliği, Esendere beldesinde "bir kişinin evinde askerlerce öldürüldüğü" şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu, terörün finansmanı ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla düzenlenen operasyon sırasında karşılaşılan gruba "dur" ihtarlarına uyulmaması üzerine güvenlik güçlerince...

Hakkari Valiliği, Esendere beldesinde "bir kişinin evinde askerlerce öldürüldüğü" şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu, terörün finansmanı ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla düzenlenen operasyon sırasında karşılaşılan gruba "dur" ihtarlarına uyulmaması üzerine güvenlik güçlerince müdahale edildiğini, olay yerinde yapılan arama tarama faaliyetinde "uyuşturucu, uyarıcı madde imalatı ve ticareti" suçundan kaydı bulunan bir kişinin hayatını kaybettiğinin görüldüğünü açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde "bir kişinin evinde askerler tarafından öldürüldüğü" şeklinde bazı basın yayın organlarında yer alan asılsız haberler karşısında açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Terörün finansmanı ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla İran sınırına yaklaşık 7 kilometre mesafede terör örgütü PKK/KCK mensuplarının geçiş güzergahında planlı operasyon yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon faaliyeti sırasında karşılaşılan gruba yönelik yapılan tüm 'dur' ihtarlarına uyulmaması ve gece karanlığından yararlanılarak kaçmaya başlanılması üzerine ilgili mevzuat çerçevesinde güvenlik birimlerimizce müdahalede bulunulmuş olup, olay yerinde yapılan incelemede yaklaşık 10 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir.

Olay yerinde yapılan arama tarama faaliyetinde daha önceden 'uyuşturucu, uyarıcı madde imalatı ve ticareti' suçundan kaydı bulunan Ş.D'nin hayatını kaybettiği görülmüş olup, konuyla ilgili olarak gerekli soruşturmalar devam etmektedir."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari Valiliğinden Esendere'de bir kişinin ölümüyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika


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